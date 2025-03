“Siempre soñé con venir al Vive. Siempre me vi del otro lado bailando slam con ustedes. Por caprichos de la vida, estoy del otro lado”, confesó Edén Muñoz ante una multitud que lo recibió con entusiasmo en su debut en el festival.

Vaya que lo disfrutó. Desde el primer trompetazo, el ambiente se transformó en una fiesta donde el público cantó, bailó —solo o en pareja— y coreó cada canción. El escenario estaba abarrotado, y aunque el Vive Latino ha sido históricamente un espacio dominado por el rock y géneros alternativos, la presencia de Muñoz demostró que el regional mexicano tiene un lugar en este evento.

La música no tardó en hacer lo suyo: entre tragos compartidos y gritos de emoción, el público acompañó temas como “Eva María”, “El tierno se fue”, y “Siempre te voy a querer”, con un sentimiento de celebración. En un momento especial, el trombón sonó con un fragmento de “La boa” de La Sonora Santanera, marcando un momento de conexión con la audiencia. “Yo no sabía que mañana era día feriado, así que nos podemos poner hasta la madre. Gracias por esto, dijo el cantante, mientras alzaba su vaso en un brindis con sus seguidores”, expresó.

El concierto avanzó con energía, y cuando presentó “Abecedario”, “La siguiente canción se vale que duela, pero no se vale hablarle a quien no se debe, porque no se debe volver a donde fuimos infelices”, advirtió. Pero no todo fue nostalgia. También hubo espacio para los corridos y temas más movidos. “Les gustan los corridos. Este es uno que hicimos con Fuerza Régida con mucho cariño para el público”, comentó antes de tocar, “Pues no sé si me gustan o no, pero ya estamos aquí”, respondió una voz entre el público.