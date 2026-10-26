Edén Muñoz, el alma del regional mexicano

Rodolfo Edén Muñoz Cantú, conocido artísticamente como Edén Muñoz, nació el 25 de septiembre de 1990 en Los Mochis, Sinaloa. Desde pequeño mostró interés por la música y aprendió a tocar instrumentos como la guitarra, desarrollando una pasión que con los años lo llevaría a convertirse en uno de los cantautores más reconocidos del regional mexicano.

Su carrera comenzó a tomar fuerza cuando se integró a Calibre 50, agrupación en la que destacó como vocalista, acordeonista y compositor. Durante su trayectoria con la banda, participó en la creación e interpretación de numerosos éxitos que conquistaron al público mexicano y latinoamericano, consolidando al grupo como uno de los referentes de la música norteña.

Entre las canciones más reconocidas de esta etapa se encuentran “A la antigüita”, “Simplemente gracias”, “Contigo” y “Siempre te voy a querer”, temas que se convirtieron en favoritos de sus seguidores y demostraron su habilidad para escribir historias de amor y desamor.

Como solista

En 2022, Edén Muñoz decidió comenzar una nueva etapa, apostando por un estilo que combina la música norteña, la banda sinaloense, el mariachi y otros sonidos contemporáneos. Esta decisión le permitió mostrar una faceta más personal, con canciones que reflejan sus experiencias, sentimientos y evolución artística.

Como solista, logró conectar con nuevas audiencias gracias a temas como “Chale”, “Como en los viejos tiempos”, “Consejos gratis” y “Abcdario”, esta última en colaboración con la cantante Michelle Maciel. Sus interpretaciones se distinguen por la intensidad emocional y las letras con las que muchas personas se identifican. Además de su faceta como cantante, Edén Muñoz es reconocido por su talento como compositor. A lo largo de su carrera ha escrito canciones para importantes artistas del regional mexicano, demostrando que su capacidad creativa va más allá de interpretar sus propios temas.

Su versatilidad también lo ha llevado a colaborar con figuras de distintos géneros musicales, ampliando su alcance y demostrando que la música regional puede fusionarse con nuevas propuestas sin perder sus raíces.

Actualmente, Edén continúa consolidando su carrera como solista y se mantiene como una de las figuras destacadas de la música mexicana. Su historia representa la evolución de un artista que, después de alcanzar el éxito con una agrupación, decidió seguir su propio camino y conquistar al público con una identidad musical auténtica.