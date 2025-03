Édgar Núñez, entre el mito y la melancolía

El aire se olvida sobre el mar, de Édgar Núñez Jiménez, es uno de los libros que forman parte de la colección Najsakopajk que editó el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, a través de su Dirección de Publicaciones, el año pasado.

La obra fue presentada, junto a los otros cinco títulos que integran la colección, en San Cristóbal de Las Casas, donde los autores dieron a conocer parte de su proceso creativo.

Núñez Jiménez concedió una entrevista a Cuarto Poder en la que habló acerca de su motivación para responder a la convocatoria y sobre qué beneficios conlleva ser uno de los seleccionados.

Cuéntame, ¿cómo te sientes de ser uno de los autores beneficiados con la convocatoria?

Bastante bien. Esta colección es un espacio importante porque comparto lugar junto a otros escritores que cuentan con una madurez sólida que no había tenido la oportunidad de leer.

Ya tuvieron una presentación en San Cristóbal. ¿Cómo fue esa experiencia?

Estaba nervioso, pero al mismo tiempo satisfecho. En San Cristóbal he presentado pocas veces y este evento de entrega oficial fue protocolario e institucional. El público estuvo muy atento a la lectura y a la participación de cada uno de los que estuvimos ese día. Para sorpresa mía, se acercaron algunas personas a preguntar sobre el libro y a invitarme a futuras presentaciones.

¿Cómo nació la idea de aplicar para esta convocatoria?

Me mandaron la convocatoria dos amigos para que me postulara. Tenía los cuentos allí descansando, ya iban casi dos años esperando. Entonces me animé a desempolvarlos e inicié todo el proceso de relectura y edición para conformar la antología. Al final mandé el manuscrito el último día que cerraba la convocatoria.

¿Qué beneficios para los escritores resaltarías de este tipo de apoyos?

Por un lado, a nivel personal, das a conocer tu obra que es inédita y que, además, es valorado por un comité o jurado. Por el otro, la institución se encarga de los costos y los procesos de edición, maquetación, portada, impresión y difusión. El libro en sí suma a la trayectoria creativa del autor, lo que también es importante.

¿De qué va El aire se olvida sobre el mar?

Son cinco cuentos largos que orbitan sobre dos ejes: el mito y la melancolía. Siempre quise preguntar, cuestionar, reescribir algunas historias que había leído o escuchado en mi infancia y me persiguieron por largos años. Entonces lo que hice fue tomar de pretexto dos historias judeocristianas, dos griegas y una zoque, para interrogarlas desde mi presente y hacer historias alternas que, sin embargo, siguen estando conectadas a sus fuentes originales. Es decir, transitan de ida y vuelta: van a la fuente original y regresan transformadas.

En los cuentos de El aire se olvida sobre el mar, todos los personajes están en constante búsqueda de su identidad, bajo espacios hostiles que intentan excluirlos, atraviesan ese lugar melancólico siempre en búsqueda de un propio lugar al cual acudir.

¿Este libro se compone de cuentos, novelas y otro género literario?

Es un libro de cuentos, pero entendiendo el cuento no desde una visión tradicional, sino desde una postura más posmoderna. Aquí los géneros y los límites están un poco desdibujados; son cuentos híbridos que juguetean con el lenguaje y las formas.

¿Cuál fue la idea que detonó la creación de este volumen?

Vienen, creo, de mi formación como lector. En la casa de mi niñez no había muchos libros; no vengo de una familia lectora como tal, entonces me gustaba mucho escuchar los relatos orales de mi pueblo. La cosa no terminaba ahí, preguntaba las mismas historias con otras personas y tenía variaciones y diferencias de un mismo hecho o tema. Por otro lado, leía a escondidas una biblia ilustrada que mis padres guardaban bajo llave.

Entonces es un poco como la catarsis de todas esas historias que me acompañaron ya por varios años. Ya como cuentos o borradores, estos cuentos tendrán alrededor de diez años que se han venido escribiendo y reescribiendo.

¿Hay intenciones de presentarlo en otros sitios?

Sí, hay varios espacios en los que quiero presentarlo. Sin embargo, voy a empezar a hacer dichas gestiones después de la presentación oficial que se hará en el interior del centro cultural Jaime Sabines, el día 10 de abril, a las 6 de la tarde, aquí en Tuxtla Gutiérrez.