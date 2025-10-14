Édgar Núñez presenta su nuevo libro

Este martes 14 de octubre, el escritor Édgar Núñez Jiménez presentará su obra El aire se olvida sobre el mar, en el marco de la Feria Internacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

La actividad se llevará a cabo en la sala Historias Universitarias (Biblioteca), con la participación de Rolman Constantino y Jairo Sánchez, y la moderación de Lilus Kikus, a partir de las 17:00 horas. Este volumen es uno de los títulos editados por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), por lo que fue la citada dependencia la que hizo la invitación.

Destacan que el libro de Édgar Núñez navega entre la memoria, el lenguaje y la profundidad poética. En una entrevista anterior, Núñez Jiménez, expuso que El aire se olvida sobre el mar esta conformado por cinco cuentos largos que orbitan sobre dos ejes: el mito y la melancolía.

“Siempre quise preguntar, cuestionar, reescribir algunas historias que había leído o escuchado en mi infancia y me persiguieron por largos años. Entonces lo que hice fue tomar de pretexto dos historias judeocristianas, dos griegas y una zoque para interrogarlas desde mi presente y hacer historias alternas que, sin embargo, siguen estando conectadas a sus fuentes originales; es decir, transitan de ida y vuelta: van a la fuente original y regresan transformadas”, indicó el autor.

“En los cuentos de ‘El aire se olvida sobre el mar’, todos los personajes están en constante búsqueda de su identidad, bajo espacios hostiles que intentan excluirlos. Atraviesan ese lugar melancólico siempre en búsqueda de un propio lugar al cual acudir”, detalló.

Finalmente, refirió que este volumen “es un libro de cuentos, pero entendiendo el cuento no desde una visión tradicional, sino desde una postura más posmoderna; aquí los géneros y los límites están un poco desdibujados. Son cuentos híbridos que juguetean con el lenguaje y las formas”.

La entrada para las actividades de la Feria Internacional del Libro es libre.