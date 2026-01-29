Édgar Ramírez no vuelve a Venezuela

Édgar Ramírez, el Ares en Furia de titanes o el boxeador campeón del mundo en Manos de Piedra, no eligió salir de su país Venezuela hace casi dos décadas, sino que ya no pudo regresar a él por sus ideas políticas.

Él fue uno de los 8 millones de personas que salieron del país sudamericano durante los regímenes de Hugo Chávez, primero, y Nicolás Maduro, después (1999-2026), un fenómeno al que considera, pocos le pusieron atención en el ámbito internacional. “Ha sido difícil para el mundo darse cuenta porque carece de la espectacularidad de otras crisis migratorias; o sea, la gran migración venezolana fue como una niebla, como una llovizna de gente caminando a otros países”, advirtió en un encuentro con la prensa en octubre pasado, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia.

“No me considero un migrante de lujo porque yo no escogí irme de mi país. Tuve la suerte de poder trabajar en los EU, de poder trabajar en América Latina, de poder trabajar en Europa sin mudarme del país, pero no pude regresar por mi posición política frente al régimen. Y, cuando esto sucede el desarraigo, es una cosa que duele mucho”, destacó en esa ocasión.

Película

Al certamen michoacano acudió para presentar Aún es noche en Caracas, de la que es productor, pero cuyo estreno comercial en salas mexicanas se dará el próximo 5 de febrero.

Se trata de un thriller basado en la novela La hija de la española, de Karina Sainz Borgo, ubicado en la capital venezolana durante las protestas de 2017, que dejaron más de cien muertos.

Durante su estancia en Morelia, Ramírez consideró que una de las cosas inequívocas de un estado totalitario es la deshumanización de las personas y eso había quedado manifestado en la película. “Se logra ver cómo las víctimas se convierten en victimarios, que los victimarios son víctimas de alguien más y esta es una oportunidad de observarse. Eso es el camino a la reflexión y de ahí a la reconciliación, porque todos fuimos víctimas de un estilo autoritario”, explicó el histrión de 48 años.

El fin de semana presentó la cinta en Guadalajara. Ahí habló sobre la actual situación venezolana, tras la captura de Maduro por el gobierno estadounidense.