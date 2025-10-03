Edgar Vivar envía apoyo a la Chilindrina

Edgar Vivar, recordado por su papel del “Señor Barriga” en El Chavo del 8, volvió emocionar a los seguidores de la icónica serie luego de enviar un mensaje lleno de cariño a María Antonieta de las Nieves, la entrañable actriz que dio vida a “La Chilindrina”.

En los últimos meses, De las Nieves ha enfrentado diversos problemas de salud, situación que ha preocupado a sus fans. Fue por ello que el mensaje de Vivar para muchos fue considerado un gesto conmovedor que reavivó la nostalgia por la amistad que ambos forjaron en los sets de grabación hace más de 45 años.

En su publicación, el intérprete escribió: “Celebro desde el corazón verte bien, contenta, lúcida, viva…Dios permita reencontrarnos, muchas, muchas veces, Toni”. Estas palabras rápidamente se viralizaron y provocaron una ola de reacciones en redes sociales, donde admiradores de la serie agradecieron la muestra de apoyo y desearon pronta recuperación a la actriz.

Por su parte, María Antonieta de las Nieves también ha utilizado sus redes para agradecer los mensajes que ha recibido, asegurando que sigue bajo supervisión médica y cumpliendo con los tratamientos necesarios para mejorar su estado de salud.