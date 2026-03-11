Édgar Vivar recibe homenaje

Aunque la inteligencia artificial avanza con rapidez dentro de la industria audiovisual, para el actor mexicano Édgar Vivar el futuro del cine y la actuación seguirá dependiendo del factor humano.

Durante la ceremonia por el XXXII aniversario de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes (AMCI), donde recibió un reconocimiento especial por su trayectoria, el intérprete reflexionó sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el arte. “Yo lo veo como un estímulo, como un reto muy grande. Hay cosas que no se pueden sustituir: el alma, el espíritu humano. Por muy digitalizada que esté la imagen, todavía no creo que pueda reemplazar eso”, dijo Édgar Vivar ante los medios de comunicación.

El actor que interpretó al señor Barriga consideró que el desarrollo de herramientas digitales representa más un reto que una amenaza para los creadores. En su opinión, la tecnología puede modificar la manera en que se producen las imágenes, pero difícilmente podrá sustituir el componente emocional que existe detrás de una interpretación.

Para el histrión, el cine y la actuación siguen siendo disciplinas profundamente ligadas a la sensibilidad humana. “Cuando un actor empieza a actuar como inteligencia artificial, entonces sí sería problemático. Van a hacer cine con inteligencia artificial, pero va a llegar un momento en que se va a saturar y se regresa a las formas tradicionales. Esa es mi visión”, continuo el actor de 77 años.

Además, señaló que la irrupción de la inteligencia artificial obligará a la industria a replantear ciertos procesos creativos y también a exigir mayor autenticidad a quienes están frente a la cámara.

Un público más exigente

En ese sentido, considera que el público será cada vez más crítico con los contenidos generados digitalmente y terminará valorando aún más el trabajo interpretativo tradicional. “Cuando llegó el cine hablado los actores se pusieron a temblar. Muchos no tenían buena voz o tenían un acento muy extranjero.

Entonces la selección natural funciona en este sentido: van a sobrevivir los más aptos. No quiero llamarle una moda, pero sí es una forma de querer hacer algo diferente. Pero siempre se regresa a lo tradicional. La sensación de estar en una sala oscura compartiendo el tiempo y el espacio con gente que uno no conoce, pero latiendo su corazón al unísono de la historia que se está contando… eso se queda”, externó.

Ceremonia

Las declaraciones del famoso ocurrieron durante la celebración por los 32 años de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, efectuada el 9 de marzo, en la que la institución entregó su tradicional Claqueta AMCI a estudiantes, egresados y profesionales del medio audiovisual.

En el marco de la ceremonia, la organización rindió un homenaje especial a Édgar Vivar por su trayectoria dentro del cine, la televisión y el teatro. El reconocimiento le fue entregado por Pedro López Tarso Araneda, hijo de Ignacio López Tarso, cuyo nombre lleva el galardón.

Durante la entrega, el también actor destacó la figura de Édgar Vivar no solo como intérprete, sino como compañero dentro de la industria. “A Édgar se le admira desde luego por ser un gran actor, disciplinado y maravilloso, pero también por el ser humano, el amigo, el gran conversador y la persona sensible”, dijo frente a la audiencia.

Visiblemente conmovido, el intérprete de Ñoño agradeció el homenaje y recordó la admiración que sentía por Ignacio López Tarso, una de las figuras más importantes de la actuación en México. “Me están dando un reconocimiento tan hermoso que lleva el nombre de un ser humano al que admiré profundamente”, expresó.

Más de cinco décadas de carrera

Édgar Vivar es una de las figuras más reconocidas de la televisión latinoamericana. Su carrera comenzó en los años setenta y alcanzó proyección internacional gracias a su participación en los programas creados por Roberto Gómez Bolaños, especialmente El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

En esas producciones dio vida a personajes emblemáticos como señor Barriga, Ñoño o Botija, que se convirtieron en parte de la cultura popular en América Latina y España. Con el paso del tiempo, su trabajo también se extendió al cine, el teatro y el doblaje, consolidando una trayectoria de más de cinco décadas.

Asimismo, reconoce que el tiempo ha pasado rápido, pero considera que seguir activo dentro del medio es la mayor recompensa que puede recibir después de tantos años de trabajo. “El tiempo pasa muy rápido. Es muy lindo poder constatar que de alguna manera, por tu trabajo, sigues vigente. En un momento tuve que elegir entre ser médico o ser actor. Creo que no me equivoqué”, confesó.

Además de su legado en televisión en múltiples proyectos cinematográficos y teatrales, continúa abierto a nuevas colaboraciones. Entre sus deseos profesionales incluso mencionó la posibilidad de interpretar alguna obra de Shakespeare en teatro. “Lo importante es tener proyectos, querer aprender y seguir haciendo cosas. A mí me encantaría hacer teatro y hacer ‘La tempestad’, mi Shakespeare”, finalizó.