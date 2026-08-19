Ediciones Era cierra operaciones

Ediciones Era, la más emblemática e importante editorial mexicana independiente que durante 66 años conformó un catálogo único e incomparable, y que impulsó como pocos la literatura mexicana, anunció el cierre de sus operaciones. “Hoy, a 66 años de la publicación del primer libro de Ediciones Era, nos vemos en la necesidad de reconocer que el mercado del libro ha cambiado tanto que no nos permite vivir de las ventas de nuestros libros”, aseguró en una carta que ha enviado a sus clientes y amigos.

Misiva

En la carta que lleva por título “Ediciones Era detiene sus operaciones”, la editorial que fue casa de José Emilio Pacheco, José Revueltas, Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska e infinidad de autores emblemáticos de la literatura mexicana señala que “en estos últimos seis años hemos peleado de mil maneras para mantener la editorial viva, pero los ingresos para lograrlo no han llegado”.

Asimismo, da cuenta del contexto nacional que impera y es adverso para el libro: “La red de librerías que existía antes de la pandemia y que garantizaba nuestra subsistencia desapareció, al grado de que las ventas se desplomaron hasta ser apenas del 25 por ciento de lo que eran antes”.

Relata que “con muchos esfuerzos” han pagado varias deudas en las que incurrieron durante la pandemia, pero, aun así, “las cantidades que debemos siguen creciendo”. Señalan que, aunque vendieron la casa que Ediciones Era tenía en la colonia Roma y con ello pudieron hacer algunos pagos, han optado por “detener la operación de la editorial para no caer en deudas impagables”.

Así, esta editorial mexicana independiente que se destacó por publicar tanto a autores consagrados como a nuevos talentos se despide e informa que suspenderá sus actividades y a partir de este momento irá cerrando cuentas con todas las librerías y puntos de venta que tienen sus libros.

Se pone punto final a una empresa que fue fundada por los hermanos Neus, Jordi y Quico Espresate, y por José Azorín y Vicente Rojo. Justo las iniciales de los apellidos de sus fundadores: Espresate, Rojo y Azorín conforman su nombre: Era, y un catálogo que combina propuestas temáticas innovadoras con una estética visual muy elaborada e imponente.

Vasto acervo

Ediciones Era, que nació como un proyecto editorial visionario, al celebrar sus 65 años, en 2025, informó que sumaba un catálogo histórico de alrededor de mil 200 títulos, de los cuales, al menos 400, son obras que se mantienen vivas y circulando.

Publicó a los mejores narradores, poetas, ensayistas e historiadores. La editorial que dirige desde hace varias décadas el poeta y editor Marcelo Uribe concluye su etapa de 66 años de historia singular, agradeciendo por todos los años de trabajo conjunto y por el espacio que les han dado a sus libros sus lectores y los libreros, pero también agradeciendo por “el interés en nuestro sello, nuestros autores y nuestros temas a lo largo de las décadas. Ha sido un privilegio contar con ustedes para la difusión de los libros de Ediciones Era”.

Cierra la gran editorial mexicana independiente que conformó un catálogo de obras de enorme calidad literaria, intelectual y estética.