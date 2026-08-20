Ediciones Era deja legado de 66 años

Ediciones Era anuncia que reducirá al mínimo sus operaciones, pero aclara que su catálogo, que durante 66 años acompañó a varias generaciones y reunió a grandes escritores la literatura mexicana, “existe, permanece y seguirá leyéndose. Nada de eso se cierra”.

La editorial también informa que en los próximos meses hará ventas y remates de parte de su fondo, incluidos ejemplares y materiales de archivo de sus primeros años. Sin embargo, aseguró que sus libros permanecerán en las bibliotecas, en las manos y en la memoria de sus lectores.

A través de un comunicado, publicado en redes sociales y su página oficial, la casa editorial explicó las razones detrás de esta decisión, luego de que un mensaje interno enviado a clientes se hiciera público y generara dudas sobre su futuro. “Lo que hoy anunciamos es que Ediciones Era reduce al mínimo sus operaciones. Sabemos que las noticias tienen dificultades para suplantar a los chismes, pero esto es lo que está sucediendo”, señalan. “No hay tristeza que borre el orgullo de lo hecho. Sesenta y seis años de libros. Millones de lectores”.

Libros que se quedan

Bajo el título “Ediciones Era: 66 años de libros que se quedan”, detallan que la decisión fue tomada para mantenerse fiel a sus principios y no sacrificar la calidad de sus publicaciones: “Por esa fidelidad, preferimos poner orden en casa y tener cuentas claras que traicionar lo que hemos sido. Lo hacemos por decisión propia y con la frente en alto. Esa también es una forma de coherencia”.

Apuntan que en las ventas se harán en los próximos meses en librerías y en ferias de todo el país, en especial citan la feria del Zócalo: “Será nuestra manera de celebrar, junto a ustedes, esta historia: que los libros de Era lleguen a la mayor cantidad de manos posible”.

Sin embargo, reiteran lo que señalaba en la carta que circuló en días recientes: “La pandemia transformó el ecosistema del libro en México. Nosotros lo intentamos todo para adaptarnos, pero llegó el momento de reconocer que el equilibrio que sostenía nuestro modo de hacer libros ya no existe”.

Por último, se dirigen directamente a sus lectores, autores y equipo, a quienes agradecen el camino recorrido juntos.