Editorial Acantilado avista mayores retos

El 2024 fue para la editorial española Acantilado un año intenso y de festejos por los 25 años de su fundación, también la oportunidad de hacer un alto para dar nuevos pasos hacia el futuro con un plan definido para este 2025 y con una lista de nuevos títulos que se incorporan a un catálogo riquísimo y singular cuyo secreto es compaginar, como pocos sellos, las obras de voces consagradas con la apuesta en nuevas voces.

La editorial, que es casa de autores emblemáticos como Stefan Zweig, de quien acaban de incorporar De un mundo a otro. Correspondencia (1893-1973) con Romain Rolland; Franz Kafka, de quien publican Un médico rural. Pequeños relatos; Peter Stamm, de quien recién lanzaron El archivo de los sentimientos, con el que suma ya doce títulos; así como Georges Simenon, de quien tienen 24 títulos; Imre Kertész, del cual suman 15 obras, y Natalia Ginzburg, de quien atesoran una decena de sus libros, es sólida a sus 25 años y vislumbra su expansión en el futuro próximo.

“Sobre eso trabajamos, somos una editorial de fondo, entendiendo el fondo como un activo dinámico y que se va nutriendo; fondos son ya las novedades que presentamos el año pasado, no son solo los libros de hace 15 años, fondo al final son todos, y trabajamos con la esperanza de que los libros se irán reimprimiendo”, afirma Sandra Ollo, directora de Acantilado, que recibió el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural de 2024 en su cuarto de siglo.

La editora española tiene el catálogo de 2025, “seleccionado, dibujado, comprado, traducido y cerrado”, lo trabajan con bastante anticipación porque invierten mucho tiempo en el proceso de edición, lo requieren para hacer obras de altísima calidad. “Editamos entre 30 y 40 novedades anuales”, pero suman unas 100 reimpresiones al año, tienen un catálogo vivo. “Hay libros que nos han llevado seis meses hacer y hay libros que nos han llevado seis años, pero apuestas son todos, porque si no apuestas no estarían en la programación editorial, no hay hermanos más guapos o menos guapos, todos son guapísimos”, dice la editora, y apunta a que siempre está escuchando, viendo, buscando y abierta a los hallazgos y a esperar las nuevas obras de sus autores consagrados; buscan la calidad, igual si vienen de Europa como si son de América o Asia. “No tengo una limitación territorial”, afirma.

Asimismo, señala que hay Acantilado para largo. “Cada año tenemos un pequeño crecimiento de territorio. Vamos llegando a muchos más países, sobre todo en América”, indica Ollo, quien celebra afianzarse en el mercado de Estados Unidos.