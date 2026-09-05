Editorial Moho presenta sus novedades

El escritor Guillermo Fadanelli siempre dice de Moho, la editorial que fundó hace 31 años con su compañera de vida, Yolanda Guadarrama, que es “la editorial más holgazana del mundo” Sin embargo, Moho cerrará este 2026 con el lanzamiento de cuatro novedades editoriales de tres escritores poco conocidos, pero de enorme talento: Ernesto Anaya Adalid, Guillermo Santos, Perla Muñoz, y Enrique Blanc, autor emblema de su catálogo; obras que se suman a Política incorrecta, ensayo de Fadanelli que acaban de editar en versión Epub, hace un par de meses.

Bajo sus reglas

“Es un esfuerzo por imaginarnos qué hacer en esta época. O sea, ¿vamos a dejar morir la editorial? yo le digo a Guillermo que no, aunque él me insiste en que lo hagamos. Mi argumento es que, si todo lo tenemos en contra, hay que radicalizarnos más en hacer lo que estamos haciendo aún con más fuerza”, dice Guadarrama, la editora de Moho.

Moho refrenda la apuesta con la que nacieron: esta visión de cómo puede la literatura permear en las personas. “Definitivamente no vamos a cambiar, a publicar solo mujeres porque son mujeres. Tenemos que radicalizarnos y si son solo hombres, pues ni modo, así será porque es lo que nos está dando vida como editorial. Es el sello de la editorial, ya nos conocen por publicar autores mexicanos normalmente desconocidos y eso no lo hacen las editoriales”, afirma.

Dice Yolanda que “en Moho están apostando por los jóvenes; bueno, no, Guillermo siempre dice que él no cree en los jóvenes, sino en las propuestas interesantes. Yo diría que es una literatura viva, un realismo crítico, para personas que no tienen los reflectores, pero que se los tratamos de dar y muchos ya se han consolidado y ya son referencia”.

Con esa intención apuestan por cuatro nuevas obras de autores. La primera novedad que ya tuvo una primera presentación la semana pasada es la novela negra de Ernesto Anaya, Los farsantes, que Yolanda describe como un libro mentiroso, dicen que las mentiras son la mejor literatura, verdaderamente busca mucho humor el autor: “Tiene todos los pasos clásicos de la literatura policiaca, y sin embargo, también es urbana y también es la hoja en blanco porque es un escritor que quiere escribir y al final miente y publica algo que no escribió, pero que sí escribió”.

La segunda novedad que saldrá en unos días es El problema de Mariana, del oaxaqueño Guillermo Santos, con ilustraciones de otro oaxaqueño, Lucio Santiago. Guillermo Santos es un joven muy inteligente, creativo, que vale mucho la pena, y toca como algo central la locura en una vida cotidiana sencilla, sus locaciones son en Oaxaca, habla de la vagancia, y nos permite seguir con algo que nos interesa mucho, descentralizar la literatura.

Lanzamientos

Los otros dos libros que saldrán en noviembre forman parte de la colección Territorios del Deseo. Guadarrama celebra la novela Impiedad, de otra escritora oaxaqueña, Perla Muñoz. “Me encanta su literatura, hace una especie de cuadros que parecerían relatos de personajes, pero todo en conjunto en realidad es una novela muy encaminada hacia el realismo y a la exploración de la identidad femenina en un contexto vulnerable en las comunidades oaxaqueñas profundas”, detalla.

Muñoz, agrega la editora, “habla de infancias interrumpidas, abuelas que cuidan a las niñas, personajes muy dostoyesquianos... Es una escritora brutal, excepcional e impresionante, y su tema es absolutamente necesario”.

Moho cerrará el año con ¿Me quisiste para siempre esa noche?, un libro de relatos de Enrique Blanc. “Este tercer libro suyo en Moho busca la noche, los hoteles, las mujeres desencantadas. Este libro sientes como que te está hablando de la erosión de los vínculos afectivos en esta época contemporánea, las vicisitudes de las parejas contemporáneas”, indica Guadarrama.

El quinto título y con el que ha inaugurado esta temporada de novedades es Política incorrecta, de Guillermo Fadanelli, que Guadarrama describe como un libro bastante amable, “donde más que pelearse, él hace una reflexión sobre que no creamos lo que nos están diciendo, sino que lo analicemos”. Un libro, agrega, dirigido a personas que no están a gusto con que les impongan ciertas normas o que ya han sido cancelados o que no están a gusto.

La editora concluye: “Estamos un poco ahorcados, pero seguir con esa actitud generosa, nos tiene que dar frutos y abundancia, al menos en cultura”.