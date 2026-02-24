Edna Monroy sobrevivió a violencia

La conductora y excolaboradora del programa Hoy Edna Monroy está en el centro de la conversación tras publicar un video en su Instagram donde exhibe las pruebas de la violencia que, según ella, sufrió a manos de su expareja, Enrique “N”, quien además es el cuñado de la actriz Jacky Bracamontes.

La también instructora de yoga no se contuvo y compartió fotografías de sus heridas, audios y capturas de pantalla de conversaciones con su agresor para respaldar su denuncia, que ya está ante la Fiscalía.

En su post, Edna explicó que los hechos ocurrieron el 6 de septiembre de 2025, cuando una discusión escaló a violencia física y, según su relato, casi pone su vida en riesgo. “Hace cinco meses fui víctima de una agresión física”, escribió en una parte de su publicación. Y no se quedó corta al describir lo que vivió: “Fui aventada por las escaleras. Fui estrangulada. Fui golpeada. Me dejaron incomunicada”.