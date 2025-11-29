Eduardo Antonio, mulato de ojos verdes

El cantante cubano Eduardo Antonio, quien fue pareja de Niurka Marcos en 2011, sumó otra cirugía, el mismo procedimiento al que Ninel Conde se sometió para cambiar el color de sus ojos. El cubano de 55 años por fin hizo su sueño realidad: es un mulato de ojos verdes.

A Eduardo Antonio, intérprete del tema “Mujer”, que musicalizó por muchos años “Mujer casos de la vida real”, no le afectan las críticas por su apariencia, y tampoco tiene problemas con quienes dicen que “ya no se parece a como era antes”, pues asegura que justo eso le encanta. “Desde que soy muy jovencito quise ser un mulato de ojos verdes”, contó al programa Hoy día, donde hablaron de los riesgos de la cirugía para cambiar de color de ojos llamada queratopigmentación, un procedimiento quirúrgico que utiliza láser para crear un “túnel” en la córnea y luego se introduce un pigmento en esta para alterar el color de forma permanente.

Eduardo Antonio, quien ha colaborado con figuras legendarias como Celia Cruz en el video “La negra tiene tumbao”, admite que fue el primer cubano en usar lentes de contacto, en su afán de lucir ojos de color. “Fui el primer artista en Cuba que usó lentes de contacto de color. En mi primera gira en México me compré mis primeros pupilentes”, recordó, y aunque admitió que ha tenido encima de él mucha crítica, eso no lo ha detenido para lograr sus deseos.

Incluso, no le preocupan los riesgos que la cirugía tiene, tales como ojo seco, sensación de cuerpo extraño o deformidad de la córnea, así como la complejidad que será el día que necesite una cirugía de cataratas, pues según explicó un experto, será muy difícil y quizás no se pueda con los métodos modernos de láser, sino mecánicamente.