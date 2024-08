Eduardo Capetillo busca no quebrarse

Eduardo Capetillo ha declarado que se encuentra feliz con el compromiso de su hija Alejandra con el libanés Nader Shoueiry, pero al parecer el hecho está afectando emocionalmente al cantante, así lo reveló su hija Ana Paula. “Cuando me dicen, ‘es que tu papá se ve así, como muy macho’, siento que es como la máscara que él pone, pero mi papá es bien sensible”, dijo la hermana mayor de Alejandra.

Ana Paula aseguró que varias veces a visto llorar a su padre, al pensar en el próximo enlace de la influencer, aunque aún falte un año para que esto suceda, pero Eduardo Capetillo manifestó en una entrevista que él está apoyando a la distancia a su hija con los preparativos de la boda, ya que ella vive en España, y se estresa por todo.

“Que tomen la decisión de comprometerse es algo sumamente importante para sus vidas. Yo he estado mucho en contacto mi niña, diario nos llamamos y entonces le digo ‘disfrútalo, mi amor, no lo sufras, no te preocupes, todo lo que necesites aquí estoy’”, expresó el menor de los Capetillo.

Sobre que la familia no está de acuerdo con el matrimonio de Alejandra y Nader, por la nacionalidad de este, Ana Paula dijo que es falso. “Todos lo queremos muchísimo, a Nader, desde siempre”, afirmó.

La madre de la novia, la actriz y cantante Biby Gaytán, también ha dicho que se siente muy feliz por la decisión de Alejandra, y sobre todo por la pareja que eligió.