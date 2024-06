Eduardo Capetillo Gaytán recuerda entre risas: “Siempre en la escuela me regañaban porque me la pasaba cantando, y le marcaban a mis papás; ellos decían ‘¿qué querían que hiciera, si todo el día hay música en la casa? Nos ve cantando’”.

El exparticipante de Master Chef Celebrity comenta que sus padres: Biby Gaytán y Eduardo Capetillo han sido excelentes mentores que lo han cuidado tanto en la vida, como en su carrera profesional. Sin embargo, no le enseñaron cómo lidiar con la fama ni con la presión mediática, pero ha tomado nota gracias al ejemplo de ellos. “No sé si se aprende a vivir con la fama, pero yo lo hago con el ejemplo. Yo veo que ellos siguen preparándose, con sus pies en la tierra, siendo una familia normal, entonces yo creo que va por ahí”, señala.

En entrevista con el exintegrante del programa Juego de voces, de Televisa, considera que el tip para vencer la adversidad y el hate en redes sociales es conocerse a uno mismo. “Siempre me han apoyado y dado consejos, uno de ellos es que siempre me prepare, porque esto es lo más importante y es lo que he hecho. Ante los comentarios de odio que pudiera haber entre el público lo mejor es saber quiénes somos y salir a defender nuestro proyecto con cariño y entregarnos”, asegura.

Hoy en día, Eduardo promociona su sencillo “Cómo me haces falta”, que habla de un sentimiento fuerte que, dice, todas las personas han sentido alguna vez, que es la tristeza, una nostalgia cuando se va un amor que quedó inconcluso. Cuatro años de trayectoria musical lleva el joven de 29 años, quien admira lo multifacético que era Joan Sebastian. “Componía, interpretaba, montaba caballo impresionante”, opinó.