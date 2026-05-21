Eduardo Cirlot redescubre a Gaudí

Por primera vez, Vaso Roto Ediciones reúne los textos que el poeta, crítico y simbólogo Juan Eduardo Cirlot dedicó al arquitecto catalán Antonio Gaudí entre 1950 y 1966. Una mirada que rescata al Gaudí más visionario y surrealista.

A cien años de la muerte del diseñador, su arquitectura sigue desafiando las etiquetas puramente técnicas. Para Cirlot, las creaciones del urbanista catalán no eran simples edificios, sino una “arquitectura desencadenada”: libre, orgánica y capaz de dialogar directamente con el cosmos.

Esa mirada profunda y contracorriente es el eje de El arte de Gaudí, la nueva apuesta de Vaso Roto Ediciones que recopila, por primera vez, todos los textos que Cirlot dedicó al arquitecto entre 1950 y 1966. El volumen, minuciosamente preparado por el investigador Enrique Granell, coincide también con una fecha clave: los 110 años del nacimiento de Cirlot (1916-1973), pilar de la crítica de arte en España.

Cambios

En la presentación del libro, la académica y escritora Victoria Cirlot —hija y heredera intelectual del autor— recordó que su padre rompió con la historiografía tradicional de la época. En lugar de encerrar a Gaudí en el corsé de la técnica decimonónica, lo conectó con el pensamiento estético contemporáneo.

“En Gaudí siempre hay una necesidad de crear un espacio cuyas membranas son absolutamente simbólicas. Toda su arquitectura se conecta con una arquitectura cósmica; es la pretensión de que el edificio sea una réplica del cosmos”, explicó.

Esta genialidad no pasó desapercibida para los movimientos de ruptura del siglo XX. La investigadora enfatizó el idilio entre el arquitecto y las vanguardias: Gaudí fue un imán para el surrealismo. Figuras de la talla de Salvador Dalí y André Breton cayeron rendidos ante sus formas, lo que abrió las puertas para que su obra se expusiera de forma pionera en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York.

¿Cómo se desentraña a un creador tan complejo? Retomando una máxima de Vasili Kandinsky y el grupo Der Blaue Reiter (El Jinete Azul), Victoria Cirlot lanzó una clave esencial para entender la metodología de su padre: “Solo un poeta puede hacer crítica de arte porque es el que comprende el proceso creativo desde dentro”.

A través de las páginas del libro, las paradas obligadas de la Barcelona gaudiniana se transforman bajo el microscopio de Cirlot: La Sagrada Familia y el Park Güell, vistos como laboratorios donde la naturaleza y la espiritualidad se funden. La Casa Batlló y la Casa Milà, espacios de imaginación pura donde, en palabras del propio Cirlot, “siempre nos espera la sorpresa, el hallazgo, el brote purísimo de la creación artística”.

Cien años después de su partida, el impacto de Gaudí está presente. No solo transformó la teoría del arte al sepultar el historicismo del siglo XIX, sino que rediseñó el ADN de su propio entorno. Como concluyó Victoria Cirlot en este homenaje doble a la arquitectura y la palabra: “Gaudí es, en gran medida, el emblema de Barcelona”.