Eduardo denuncia intento de extorsión

A través de un video publicado en la red social X, antes Twitter, el actor Eduardo Yáñez relató el intento de extorsión que sufrió luego de contestar una videollamada identificada con el nombre de “Katy”. “Cuando yo contesté, pues había una mujer tocándose, ¿no? Y pues yo me quedé, así como, ¿qué pedo? Y colgué”, contó.

Según sus declaraciones, este 13 de noviembre recibió un mensaje de la misma persona durante la mañana, quien le exigió 10 mil dólares a cambio de no publicar la imagen en la que aparecía respondiendo la llamada. Posteriormente, un hombre se comunicó con él haciéndose pasar por el periodista Pedro Ferriz Jr. Yáñez relató que el supuesto comunicador le aseguró que ya se había publicado una noticia sobre lo ocurrido. Sin embargo, el actor revisó las cuentas en redes sociales y no encontró información al respecto. “Me dijo: ‘Si quieres te ayudo, porque a mí me pasó hace tiempo, bla, bla, bla, y te conecto con este oficial de la policía’”, añadió.

El supuesto policía, señaló el intérprete, tenía un acento que identificó de República Dominicana y le insistió en que negociara con la mujer. Ante la situación, su asistente, Margarita, le recomendó no responder a los mensajes. “¡No contestes eso, no escribas eso, no digas ya nada’”, recordó que le dijo.

Modus operandi

Después de investigar los números telefónicos, detectaron que tanto el de la persona identificada como “Katy” como el del supuesto oficial tenían lada de Santo Domingo. Incluso, Yáñez mostró una fotografía del hombre que se habría hecho pasar por policía y concluyó que las tres personas estarían coludidas.

Asimismo, señaló que los presuntos extorsionadores amenazaron con difundir imágenes de una menor de edad. Por su parte, pidió ayuda a sus seguidores para contactar a Pedro Ferriz Jr. e informarle que su nombre estaba siendo utilizado en el intento de extorsión. “Alguien que le diga al señor Pedro Ferriz que están usando su nombre para extorsionarme. El supuesto ‘Pedro Ferriz Jr.’ me recomendó a un comandante supuesto para ayudarme. Ese comandante me indicaría lo que hiciera en estos casos. Él tenía acento de Santo Domingo. En fin”, escribió.