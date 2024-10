Eduardo y Mayrín tendrán nueva novela

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva aseguraron que no les preocupa la etiqueta de ser abuelos en un futuro cercano, al contrario, para ellos sería una felicidad auténtica que pudieran llegar a serlo. La actriz dijo que por el momento tienen nietos perrunos y gatunos, pero pronto esperan tener a los de carne y hueso. “Yo voy a ser la más feliz, la más amorosa y que me los dejen todo el tiempo que quieran. Yo me voy a volver loca”, señaló.

El actor mencionó que ya se empiezan a casar los amigos de sus hijos, por lo que ve con naturalidad que los nietos lleguen al rato.

Consentidores

“Los abuelos somos consentidores, los padres que los eduquen, esa chamba no nos va a tocar a nosotros”, comentó a los medios. Ambos actores volverán a trabajar juntos en un melodrama, será en Juegos de amor y poder, producida por Carlos Bardasano y que recién comenzó sus grabaciones, par estar al aire en el primer trimestre del 2025.

Ellos aclaran que no mucho, pero optan por dejar los problemas familiares en casa. Eduardo mencionó que los resuelven con amor, dejando el ego a un lado. “Ya cuando estamos en el set o en un foro, ahí es mi compañera de trabajo, se me olvida que es mi esposa y así debe de ser, nos preguntan si hay pleitos, pero somos tan profesionales, que en el trabajo los problemas se quedan en casita y ahí los resolvemos, los dejamos atrás. Jamás hay que irse molestos a la cama, nos lo dicen mucho, hay veces que lo logramos, en otras no, pero siempre las reconciliaciones son muy sabrosas (las reconciliaciones)”, comentó.

Mayrín ha avanzado emocionalmente durante los 15 años que conoce a su pareja, indicó. Y claro que hay aspectos que no soportan de ambos, pero eso será un secreto que se llevarán a la tumba, comentaron entre risas. Santamarina se siente orgulloso del trabajo y carrera que ha hecho su amada y ahora trabajar nuevamente con ella, dijo, será un agasajo.