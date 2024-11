Eduardo Yáñez enfrenta un nuevo escándalo: su abogada Mariana Gutiérrez lo acusa de haberla violentado en un restaurante de la Ciudad de México, por lo que interpuso una denuncia por violencia de género y una demanda por daño moral.

Mariana explicó que tenía una relación laboral y de amistad con el actor de 64 años, fue su asesora legal en un problema que tuvo Eduardo con un departamento y con una denuncia que una extrabajadora interpuso en su contra, sin embargo, vivió un episodio de violencia hace unos días en el hotel The Ritz-Carlton.

La ahora exabogada del famoso afirma que este perdió el control y le lanzó injurias y malos tratos públicamente frente a dos acompañantes y la gente que estaba en ese momento en el restaurante; confiesa que Yáñez se molestó cuando ella le dijo que entre él y su asistente Margarita hay desde hace tiempo una relación personal.

“Se puso como loco a gritarme una serie de injurias y majaderías impresionantes. Le dije que no me gustaba cómo me estaba tratando, que yo no era como su asistente con la cual tiene años teniendo una relación sentimental; cuando se lo dije se desató su ira”, detalló al programa De primera mano.