Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme, está viviendo una etapa de serenidad tanto personal como profesional y reveló que lleva medio año sin consumir alcohol, una decisión que le ha permitido enfocarse en sus responsabilidades, disfrutar más de la música y compartir tiempo con sus hijos.

Después de ser honrado como uno de los protagonistas de GQ Men of the Year 2026, Eduin compartió cómo ha cambiado su vida. “Me voy a atrever a decir algo porque estamos en confianza, pero llevo medio año sin tomar. Estoy retirado del alcohol. O sea, a veces me tomo un traguito antes de los shows, pero nomás para abrir garganta”, confesó.

Beneficios

Explicó que esta decisión le ha ayudado a organizar mejor su tiempo, encontrando un equilibrio entre su carrera y su vida familiar. Al describir su rutina, mencionó que después de las presentaciones, regresa a casa con la tranquilidad de poder estar con sus hijos al día siguiente. “Dejar de beber me ha permitido enfocarme en todo lo que tengo que hacer. Por ejemplo, hoy llegué hace un rato, me instalé, ahorita voy a comer, bañarme y salir para el show. Terminando, me voy para mi casa, y sé que mañana estaré con mis hijos”, comentó.