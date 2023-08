La actriz Alma Cero, quien en el pasado tuvo un romance con el cantante Edwin Luna, y después una polémica separación en medio de versiones de infidelidad y violencia, lamenta ser alguien no grata para su ex, quien huyó junto a su actual esposa Kimberly Flores al enterarse que en el programa de Hoy, donde los habían invitado, también estaba ella.

En redes se hizo viral la huida del vocalista de La Trakalosa de Monterrey y de su esposa del matutino de Televisa, donde Kimberly llegó desde las primeras horas del día, se maquilló y estaba en la espera para entrar a cuadro, sin embargo, ella y su esposo argumentaron que decidieron irse porque la producción no les avisó con anticipación que Alma estaría también en el programa, aunque en un horario diferente.

Edwin, de 35 años, y Alma de 48 sostuvieron un romance de tres años y se casaron, aunque su matrimonio solo duró un par de meses, pues la pareja se separó; Alma Cero dijo en una entrevista con Matilde Obregón que Luna no solo fue un narcisista cuando estuvieron juntos, sino un psicópata, y narró entre lágrimas un fuerte episodio en el que, asegura, el cantante se apuntó con una pistola en la cabeza.

Alma Cero ha platicado en diversas ocasiones lo que vivió con su expareja Edwin, 13 años menor que él, sin embargo, el vocalista ha intentado no hablar de la actriz por ningún motivo, tras irse del programa Hoy, transmitió junto a su esposa un en vivo desde el aeropuerto de la Ciudad de México, donde ambos aseguraron que su huida se debía solo a que prefirieron evitar problemas.

Alma Cero, en entrevista para Hoy, tomó con humor lo que hizo su ex, y lamentó que después de todo lo vivido y de lo importante que fue en su vida, ahora sea una persona no grata para él. “Se espantó verme tan preciosa, no Edwin, no es mi pelo, me pusieron un aplique”, bromeó la actriz que estuvo como invitada para promocionar una telenovela.