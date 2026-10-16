Edwin Luna lanza nueva colaboración

Edwin Luna presentó junto a Mía Rubín el tema que grabaron a dueto; sin embargo, lo que acaparó la atención de los medios fue el supuesto montaje de su separación con Kimberly Flores, su esposa.

Como se dio a conocer días atrás, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey confirmó su separación tras nueve años juntos. No obstante, surgieron versiones en algunos medios de comunicación de que todo se trataría de una estrategia publicitaria para colocar a ambos en el foco mediático.

Tras presentar el sencillo “Qué jodido”, en el que unió su voz a la de la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, le preguntaron a Edwin por qué, pese al distanciamiento, Kimberly lo acompañó al lanzamiento. “Vino también a disfrutar de las canciones que no había escuchado, de lo que está saliendo”, dijo.

Truco o realidad

Fue entonces cuando lo cuestionaron sobre el truco publicitario del matrimonio, ante las versiones de que ambos todavía siguen juntos. “A lo largo de estos años, nunca he utilizado a mi familia para publicidad, jamás lo haría. Si me vi en la necesidad de hacerlo, de publicarlo, fue porque queríamos darnos ese espacio, obviamente en su momento”, recalcó. “Tenemos hijos, negocios juntos y es prácticamente imposible separarse así, de tajo. Y en eso estamos, seguimos conversando para encontrar la mejor manera de estar bien”, respondió. Además, señaló que ambos han hablado de esta situación con sus hijos para calmar los rumores.