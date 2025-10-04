Edwin Luna se deslinda de su hermano

“Yo no soy responsable”. Esta fue la frase con la Edwin Luna reaccionó al proceso legal que enfrenta su hermano, Miguel Luna, por presunto abuso sexual a una menor de edad.

A través de un video que publicó en redes sociales, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey, se deslindó de su familiar y las versiones que aseguran que está usando su poder y supuestas influencias para evitar que se haga justicia. “Jamás encubriría o trataría de quitarle el peso de la ley a algo que tenga todo esto involucrado. La persona que me está atacando a mí, asegurando que, con base a mi carrera, mis influencias o mi economía me he encargado de encubrir muchísimas cosas, lo cual es totalmente falso”, dijo.

Luna también se dijo en contra de cualquier agresión hacia las mujeres; incluso, aseguró que no pretende culpar a las víctimas, pues como padre de familia las entiende. “Estoy totalmente en contra de cualquier situación que involucre abuso, maltrato o agresión. Yo no buscaba culpar a los afectados, pero sí proteger mi nombre de acusaciones falsas”.

El hecho

El caso se hizo público el pasado 30 de septiembre, cuando una mujer de nombre Ilse Landeros acusó a su expareja (el hermano del intérprete) de presuntamente haber tomado imágenes indebidas de la menor y agredirla durante mucho tiempo.

Asimismo, destacó supuestas irregularidades en el caso, ya que el sujeto quedó en libertad casi a punto de recibir una sentencia.

De inmediato, las redes sociales vincularon a Edwin en esta situación, sin embargo; el cantante dejó claro que no es responsable por los actos de su allegados y que solo responderá por sus acciones. “Yo soy totalmente responsable de mis hechos y de mis actos. Pagaré las consecuencias de cada cosa que yo hago, pero lo que hace una persona que está a mi lado no me corresponde. No se me hace justo que me juzguen”, finalizó.