Edwin Luna y Kimberly pausan relación

El cantante Edwin Luna y su esposa, Kimberly Flores, anunciaron una pausa en su relación tras nueve años juntos. Mediante un comunicado en redes sociales, el vocalista de La Trakalosa Monterrey señaló que se trata de una separación de mutuo acuerdo más no el fin de su matrimonio. “Esto no significa que nos alejemos ni que dejemos de estar presentes el uno para el otro. Seguimos unidos por el cariño, la amistad, el respeto y, sobre todo, por el amor a nuestros hijos y a nuestra familia”, indicó.

El objetivo de la pausa es descubrir si ambos “pueden volver a elegirse”. “No buscamos culpables ni queremos convertir este momento en una historia de señalamientos”, refirió Luna.

Perfiles

Edwin Luna es un cantante de regional mexicano, vocalista de La Trakalosa de Monterrey. En 2017 inició una relación sentimental con Kimberly Flores, modelo y empresaria originaria de Guatemala.

En julio de 2019 se casaron en la Catedral Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. La pareja tiene una hija en común llamada Gianna. No obstante, Kimberly tiene otros dos hijos y él un hijo y una hija, producto de relaciones anteriores.