Estudiantes del quinto semestre de la licenciatura en Artes Escénicas: Teatro, de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), presentarán la puesta en escena Efecto Teacher, de Eduardo Isaí Villasente Gómez.

En rueda de prensa destacaron que la obra es parte de su examen final de semestre, e hicieron extensa la invitación al público para que los acompañe este miércoles 25 de noviembre, en punto de las 17:00 horas, en el Teatro Universitario de la Unicach, que se encuentra en el libramiento norte de esta ciudad.

Montaje

Precisaron que se trata de una pieza en la que participan más de diez actores, todos estudiantes de la licenciatura en Artes Escénicas, y cuya trama experimenta el horror y la comedia, inclinándose por lo grotesco.

Eduardo Villasente, autor de la obra, compartió que la puesta en escena relata la historia de cuatro amigos que se ponen de acuerdo para ver una película en la casa de uno de ellos, y mientras esperan que cargue la cinta, comienzan a aburrirse, por lo que cuentan historias de terror y luego experimentan situaciones inquietantes.

Detalla que esta pieza teatral está inspirada en los backrooms, un universo ficticio de terror y espacio liminal nacido en 2019. “Esta es una obra planeada para un teatro chico, sin embargo, por las necesidades del proyecto se tuvo que adaptar a escenarios grandes y se amplió el número de personajes”, refiere Villasente Gómez.

Resaltan que esta es la primera vez que se enfrentarán a un público extenso, ya que hasta ahora solamente habían presentado diversos montajes en la escuela como parte de su formación en teatro.