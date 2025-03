La actriz mexicana Eiza González, quien es la protagonista de una nueva cinta de terror espacial, reveló que sobre las temáticas de alaridos, ya está curada de espantos, ya que algo difícilmente la asusta.

Su opinión se da a partir de la experiencia que contó sobre el filme Ash, su nueva cinta de ciencia ficción y thriller sicológico en el que interpreta a una astronauta que se queda sola y debe usar su inteligencia para sobrevivir y regresar a la tierra.

La película se estrenó durante el festival SXSW en Austin, Texas, Estados Unidos, y en charla con el portal de entretenimiento y moda Cosmopolitan, expresó que la atracción a Ash fue su historia, ya que combina el horror, ciencia ficción, escenas con criaturas aterradoras y momentos de tensión. “Nada me asusta, realmente no soy tan asustadiza. Tengo una cierta adicción a las películas de terror y las veo muchísimo. Los ‘thrillers’ sicológicos son de mis películas favoritas: ‘The shining’, ‘Fight Club’, ‘Seven’… Fincher es de mis directores favoritos. Freddy Krueger me traumó de chiquita”, señaló la mexicana, quien se declaró fan del cineasta Ari Aster y de su filme Hereditary.

Asimismo, dijo estar complacida de haber participado en Ash, dirigida por el británico Flying Lotus, quien también es músico: “En la película todo fue único: la música, iluminación. El director utilizó cada parte a su beneficio para poder contar una historia que no era fácil. Sentí que tenía que estar ahí para él y apoyarlo durante este proceso”.