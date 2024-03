Eiza González huye de los tóxicos

Eiza González confesó que ahora “blinda” sus sentimientos ante los amores tóxicos, por lo que, para salir con la mexicana, sus prospectos de pareja deben cumplir con un término no negociable: ¡tomar terapia! Sus palabras dieron señal de que, además del amor, para ella es muy importante la estabilidad emocional.

Eiza concedió una entrevista para InStyle, donde se definió como una mujer que lo entrega todo en una relación. “Te lo digo: cuando estoy enamorada, me enamoro tan profundamente y me cuesta mucho superarlo. Y cuanto mayor me hago, es más difícil para mí, porque no juego. Entro y lo doy todo. No voy a hacer nada a medias”, precisó.

Entonces, Eiza se sinceró sobre sus objetivos para tener relaciones estables ya que dijo: “El trabajo introspectivo es interminable”. Aseguró que su mayor requisito es inamovible. “Definitivamente tengo una lista de cosas no negociables. Si no has ido a terapia, no saldré contigo”, indicó la actriz, segura que tomar estas consultas “es lo más saludable que cualquiera puede hacer”.

Hasta la fecha, no se sabe si ella aplicó la terapia a todas sus parejas; cabe anotar que sus últimas relaciones han sido con algunos de los solteros codiciados del medio. Eiza también habló de su nuevo proyecto, la serie El problema de los tres cuerpos, la actriz indicó que dará vida a Auggie Salazar, una mujer que, seguro, necesita terapia.