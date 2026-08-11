Eiza González triunfa en Hollywood

Eiza González consolidó su prolífica carrera en la competida industria de Hollywood gracias a un casting fallido para la exitosa saga Star Wars.

La historia de su éxito comenzó durante un oscuro episodio emocional mientras residía en México. La artista enfrentó una dolorosa ruptura amorosa y lidió con la excesiva presión mediática de la prensa de espectáculos nacional.

Para escapar del incesante escrutinio público, viajó a la ciudad de Los Ángeles y rentó un modesto espacio lejos de las cámaras y los reflectores.

Mientras intentaba superar este agudo cuadro de depresión, la madre de la actriz tomó el control absoluto de la situación profesional. Sin contar con un agente o manager oficial, abrió un perfil en la plataforma IMDb Pro y contactó a diversas agencias.

En cuestión de días, consiguió una cita de audición que la joven aceptó con total escepticismo y desgano.

Gran sorpresa

La verdadera magnitud del reto quedó al descubierto durante las etapas finales de selección de talento. La mexicana acudió a las oficinas de producción y descubrió al afamado director J.J. Abrams sentado en la silla principal. En ese preciso instante comprendió que competía por el personaje central de la flamante trilogía del universo intergaláctico de Lucasfilm.

El codiciado personaje de Rey quedó finalmente en las manos de la actriz británica Daisy Ridley. El directivo recomendó su talento de Eiza para otro formato televisivo y concretó una cita directa con Robert Rodríguez.

El realizador texano evaluó las aptitudes físicas e interpretativas de la mexicana frente a las cámaras de televisión. Tras una breve negociación, la artista viajó a Austin para grabar From Dusk Till Dawn: the series, su primer gran triunfo dentro del mercado estadounidense. El oscuro panorama de tristeza quedó borrado por completo frente a este arrollador éxito laboral.