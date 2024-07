Eiza González y Camila Cabello deslumbran

¿Puede Eiza González sorprender cada día más? La respuesta es un sí rotundo y el look que ha elegido para asistir a The Summer Gala by Gala One es solo una prueba más.

La actriz se ha convertido en todo un referente de estilo y nunca falta en los eventos más exclusivos de la esfera de las celebridades y la realeza. La gala benéfica a la que ha acudido, a la par de celebridades como Camila Cabello y Emma Roberts, es uno de estos.

Una noche en Saint-Tropez fue el escenario ideal para que la mexicana revelara una de las tendencias de vestidos de noche que nunca falla para una fiesta en verano. Para la ocasión ha llevado un vestido fruncido en color champagne que lleva la firma del diseñador australiano Christopher Esber.

Entre estas elegantes invitadas se destacó la presencia latina con Eiza González y Camila Cabello, quienes dejaron a todos boquiabiertos con un baile coqueto.