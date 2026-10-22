Eiza no rechaza las telenovelas

Eiza González volvió a la Ciudad de México por motivos de trabajo y despertó la curiosidad sobre una posible vuelta a las telenovelas. “Por el momento no lo tengo planeado”, respondió cuando le preguntaron si aceptaría participar en una telenovela.

Sin embargo, enseguida aclaró que mantiene las puertas abiertas: “Saben que a mí me encanta venir a México, y siempre vengo a trabajar, y si hay oportunidad siempre vengo, así que me encantaría”. Sus palabras no confirman un regreso inmediato, pero sí muestran su disposición a considerar una propuesta que le resulte atractiva.

Feliz de representar a México

La actriz también aprovechó la conversación para expresar el cariño que siente por su país. “Yo soy feliz de poder representar a mi país en otro país”, comentó al hablar de su trayectoria internacional.

En su visita a la Ciudad de México, disfrutó los tacos y uno de sus barrios más conocidos: Coyoacán.