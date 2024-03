Eiza protagoniza nueva serie

En tan solo una década, la mexicana Eiza González se ha posicionado en Hollywood y parece imparable. Ha hecho mancuerna con realizadores como Edgar Wright y Robert Rodríguez, se le ha visto compartir créditos con Jon Hamm, Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike, Jason Statham y el director británico Guy Ritchie la fichó para tres proyectos, uno de estos, El problema de los 3 cuerpos, ya disponible en Netflix.

“Trato de no comparar en dónde empecé y el lugar en el que estoy por razones positivas. Siento que, realmente donde empecé, es lo que me hizo y no estaría aquí sin el principio de mi carrera. Todo lo que hacemos es un reflejo y es un efecto dominó, entonces de lo único que me siento muy orgullosa es que siempre he sido muy trabajadora, soy muy dedicada, disciplinada y se podrá decir lo que quieran de mí, pero la realidad es que uno no llega a los lugares en los que está sin mucho trabajo, dedicación y sacrificio”, comentó. “Yo he tenido mucho sacrificio detrás de mi carrera para poder lograr mis sueños y me siento muy orgullosa, pues lo he hecho con base en trabajo, de dedicación y exigiéndome mucho como persona”.

La carrera de la actriz mexicana, de 34 años, comenzó hace 17 en México, cuando fue fichada por el productor mexicano Pedro Damián, quien le dio la chance de protagonizar la telenovela Lola, érase una vez. Tras siete años de trabajo televisivo y musical, decidió probar suerte en Hollywood y se hizo de un nombre que la ha posicionado como una de las mexicanas más productivas dentro del mundo del audiovisual.

“Me siento muy agradecida con la gente que en el camino creyó en mí, desde Pedro Damián hasta Guy Ritchie. Para mí no hay diferencia, los dos tienen un valor igual y de la misma importancia en mi vida, así que me siento muy orgullosa de quién me da la oportunidad, de quién cree en mí y quiero aprender de ellos”, reflexionó Eiza durante un encuentro virtual.

La joven que aparece en los videos “Propuesta indecente” de Romeo Santos y “Supplies” de Justin Timberlake, llega a Netflix con El problema de los 3 cuerpos, serie de ciencia ficción basada en la novela homónima publicada en 2008 por el escritor chino Liu Cixin. En esta producción, González interpreta a Auggie Salazar, una científica mexicana que debe detener una investigación sobre nanotecnología ante la amenaza de muerte que recibe. Junto a sus cuatro mejores amigos, Auggie irá descubriendo que hay una conspiración que implica inteligencia de otro lugar ajeno al planeta Tierra.