Luego de la polémica declaración que hizo la actriz Eiza González, en la que confesó que si bien ella se siente muy orgullosa de representar a México en la industria, ella siente que sus compatriotas no la quieren de la misma manera. “Como lo he dicho toda la vida, me siento orgullosa de ser mexicana, a veces no siento el mismo amor de regreso. Pero, bueno, yo muy contenta de estar aquí y representar a mi gente”, dijo Eiza en la Met Gala 2024.

Tras estas declaraciones, y luego de coincidir en el lujoso desfile de modas de la firma italiana Gucci, Salma Hayek no dejó un solo momento a Eiza y disfrutaron juntas de la gran fiesta. Salma compartió fotografías del evento y de su cercanía con su colega, por lo que en redes aseguraron que le dejó claro su apoyo.

En dichas fotografías se puede ver la gran relación que tienen las mexicanas, pues en todas aparecen abrazadas, con esto queda claro que la actriz veracruzana le demuestra su total apoyo y cariño a González, luego de sus sentidos comentarios a la prensa.

Cabe señalar que en el evento de Gucci estuvieron presentes junto con otras famosas como Demi Moore y Dua Lipa, en una fiesta por demás lujosa en la que figuraron otros personajes como Paul Mescal y Andrew Scott.