Eiza y su novio visitaron CDMX

Grigor Dimitrov, novio de Eiza González, ya conoció nuestro país; la pareja pasó unos días en la Ciudad de México, junto a la familia de la actriz, con quien, como confesó el tenista, ya ha hablado de planes de boda.

Fue en su arribo al aeropuerto de la CDMX, donde Eiza y el tenista de origen búlgaro fueron captados; estaban a punto de tomar un vuelo que los llevaría de vuelta a casa y, como pocas veces, la actriz se mostró abierta y dispuesta a contestar las preguntas de la prensa.

Recorrido

Indicó que fue ella quien propuso a Dimitrov que visitaran su país natal, en donde llevaron a cabo un estricto recorrido por algunos de los sitios más tradicionales de la capital. “Vinimos a visitar a la familia, antes del fin del año y, bueno, ya nos vamos a trabajar, pero para mí era muy importante que visitara la CDMX; lo traje a conocer México, lo llevé a la casa de Diego (Rivera), lo llevé a conocer todo lo típico de México, lo llevé a que le hicieran una limpia en el centro”, dijo entre risas.

Pero, una de las grandes fascinaciones de Dimitrov fue, sin duda, la comida, especialmente, los chilaquiles, los que no había probado antes. “Ya comió chilaquiles, está enamorado de los chilaquiles, ¿verdad, baby?”, dijo la actriz.

A lo que Grigor contestó no solo su opinión sobre la comida, sino de la experiencia entera de conocer la cultura mexicana y a su gente.