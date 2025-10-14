El abandono contado por niños

El abandono infantil, visto desde la óptica de los propios niños, conmovió a Morelia, esto al presentarse oficialmente en competencia la cinta El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), ópera prima de Ernesto Martínez Bucio.

La película, ganadora de la pasada Berlinale, aborda el caso de cinco hermanos, de entre siete y 14 años de edad, que se quedan solos en casa con una abuela esquizofrénica que está segura de que desde afuera quieren destruir su casa. “Es un tema fuerte y lamentablemente es muy común, no hay que dejar a los hijos solos”, dijo Maripau, ahora de 11 años y quien tenía 8 años en el momento del rodaje.

Fue un rodaje, también, en el que se usaron herramientas para que la actuación de los infantes fuera creíble. Además de talleres, se les decía recordaran cosas tristes para escenas en que debían llorar. “Como dos meses antes había muerto un pajarito que tenía y con el que hablaba, se llama Piolín y era amarillo, me decían que lo recordara”, cuenta Rafael, quien en el momento del filme contaba con siete años de edad.

Filme

El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) ha recorrido diversos festivales del mundo, entre ellos el de Polonia, donde logró el Premio del Público. “Dicen que es difícil trabajar con niños, tenía miedo”, recuerda Martínez Bucio, el director. “Pero Alonso Ruizpalacios (Güeros y La cocina) me dijo que me pusiera en lados incómodos, es inyectar mucha energía, demanda mucha atención, te mantiene más despierto porque además tienen muchas preguntas y las hacen”.

Se espera que la película llegue comercialmente durante el primer semestre del próximo año.