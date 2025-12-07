El Accidente que impactó en Netflix

La premisa de Accidente y la exploración de temas como como la culpa, el poder y la desigualdad social cautivó a 22 países que tuvieron la serie en su top ten durante el estreno de la primera temporada.

Para la actriz Eréndira Ibarra, este éxito de la plataforma Netflix no fue un golpe de suerte. “México siempre ha sido muy poderoso en la forma en que contamos historias porque los latinos somos melodramáticos por naturaleza; lo que faltaba era presupuesto, que nos voltearan a ver”, considera.

Continuación

La serie, que estrenará su segunda temporada el 10 de diciembre, cuenta la historia de un grupo de padres que enfrentan la muerte de sus hijos a causa de un accidente en una fiesta infantil, cuando un juego inflable sale volando.

Cuando se descubre que uno de los padres es el culpable, la venganza los arrastra a todos. Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez, Alberto Guerra, Erick Elías, Erik Hayser, Regina Blandón y Eréndira Ibarra integran el elenco principal, al cual se unirá el personaje de Bárbara de Regil.

Regil interpreta a Tamara, la amante de “El Charro” (Alberto Guerra), quien no solo lo ayudará a castigar al causante de la tragedia, también lo apoyará en su duelo. “En mis notas lo primero que puse es que Tamara ama a ‘El Charro’, pero sucedieron cosas entre ellos que la lastimaron y ahora ella regresa porque sabe que él la necesita, aunque esto la rebaja”, explica Bárbara.

Distintos duelos

La interacción entre los personajes mostrará al espectador un lado más allá del mafioso lleno de furia, también al hombre que ve su vida destruida por el fallecimiento de su hijo y por el engaño de su esposa Lupita (Eréndira Ibarra) con su abogado defensor.

“Lo que sucede entre Lupita y su esposo es una sucesión de duelos, principalmente de la vida que ella pensaba que tenía o quería tener, porque cuando se vive la violencia con tanta cotidianidad se pierde de vista el concepto de lo bueno y lo malo y cuesta mucho romper el ciclo. También enfrenta un duelo por amor, ya que sí amaba a su esposo, y por quien ella era antes”, comenta Eréndira.

El factor común entre las dos mujeres de “El Charro”, es que ambas han renacido después del dolor, algo que demostrarán a lo largo de la segunda entrega. La serie fue una de las producciones más exitosas de la plataforma el año pasado, posicionándose en el Top 10 de Netflix a nivel mundial, aspecto que influyó para una segunda temporada.

“Si le va bien no es necesariamente gracias a mí, si le va mal tampoco es culpa mía, hay muchas cosas que influyen y lo único que queda es hacer lo mejor que sabes. Yo sé actuar y en eso me enfoco, más allá de que la expectativa”, señala Alberto Guerra.