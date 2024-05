El acoso que sufrió Miranda Cosgrove

La serie Baby Reindeer se ha convertido en una de las más exitosas de Netflix por su particular historia sobre una acosadora que se obsesiona con un hombre y la polémica que la rodea; sin embargo, no hay que olvidar la frase con la que inicia y que la convierte en un siniestro hecho de la vida común: “basada en hechos reales”.

Los acosadores son algo a la que, lamentablemente, muchas personas han tenido que enfrentarse y, a diferencia de la producción de streaming, muchos casos terminan en desgracia, tal y como le pasó a la actriz Miranda Cosgrove, cuando un sujeto le arrebató su tranquilidad para siempre.

Aunque los hechos sucedieron en 2016, la famosa recientemente revivió la pesadilla en una entrevista que concedió a la revista Bustle, donde contó que su acosador irrumpió el jardín de su casa, se prendió fuego y se disparó frente a ella.

Anteriormente, este hombre le disparó a una chica, quien supuestamente se parecía a ella, y que conducía cerca de su casa, de hecho, tiempo después del aterrador suceso, se encontró con ella y pudieron hablar de lo ocurrido. “Esta chica se me acercó y me dijo ‘no sabía si debía decirte esto aquí o cómo decirlo, pero en realidad soy la chica que estaba en tu casa a la que le dispararon’”, relató. Afortunadamente, las dos tenían en común mucho más que el físico: “Parecía que procesa las cosas de manera similar a como lo hago yo”, agregó.

Pese a esta escena, Cosgrove se quedó a vivir ahí, aunque ya nada fue igual, pues ella misma ha confesado que le da miedo estar sola en su propia casa: “Simplemente no me siento muy segura en esa casa. Durante dos años, después de lo que sucedió, no me pasaba por allí. Pero después entré en una relación y como esa persona estaba ahí conmigo, tenía menos miedo. Pero no me gusta mucho estar ahí sola”.

Ahora que la historia de acoso de Netflix ha cobrado gran relevancia, la protagonista de iCarly se confesó una gran fan; eso sí, reconoció que ella no se atrevería a recordar lo que vivió tal y como lo hizo Richard Gadd, protagonista, guionista y productor de la serie. “Siento que, si fuera yo, tener que volver a pasar por tus experiencias más terribles y luego tratar de representarlas, sería muy difícil”, afirma.

¿Qué fue lo que le pasó a Miranda?

A pesar de que Miranda Cosgrove tiene una imagen casi impecable en Hollywood, su nombre estuvo en medio del escándalo cuando se dio a conocer el acoso que vivió por años. Antes del lamentable episodio, este hombre la siguió durante mucho tiempo y a mediados de diciembre de 2016, entró a su casa.

En ese entonces, la actriz contó que se encontró con él en el jardín y pudo ver como este se prendió fuego y, acto seguido, se disparó. Minutos más tarde, la policía llegó hasta la escena tras reportarse “un tiroteo”.