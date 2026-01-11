El actor que debes conocer

Connor Storrie nacido el 22 de febrero de 2000 en la ciudad de Odesa, en Texas, Estados Unidos es un actor estadounidense que ha aparecido en diversos cortometrajes y producciones independientes, antes de su comentada participación en Joker 2 y Heated rivalry.

Storrie comenzó su carrera actoral en 2018. Durante algunos años interpretó varios papeles menores en películas, incluyendo el de Liam Hauser el la cinta LGBT+ Riley en 2023. La película recibió varios premios en festivales de cine. En 2024, Storrie interpretó el papel del recluso joven en la película de DC Joker: folie à deux. Tuvo que mantener su papel en secreto durante dos años.

En el año 2025, Storrie fue elegido para el papel de Ilya Rozanov en la serie de romance deportivo Heated rivalry, basado en la serie de novelas Game changers de la autora canadiense Rachel Reid.

La serie fue creada, escrita y dirigida por Jacob Tierney por Crave y cuenta la historia de amor de dos rivales de hockey sobre hielo, un canadiense Shane Hollander (interpretado por Hudson Williams) y un ruso Ilya Rozanov (interpretado por Storrie). El actor estudió el acento y el idioma ruso para el papel.

Inicios en la actuación

Connor se formó en la Escuela de Interpretación de Walter Pridgen y se considera un experto en fotografía. Además, domina el francés como segunda lengua. Desde niño supo que quería actuar: veía The Wizard of Oz “desde que tenía memoria” y pensaba “yo quiero hacer eso”, le contó a Cultured Mag. También desarrolló un gusto muy marcado por lo oscuro y lo inquietante, con referentes como Black swan de Darren Aronofsky y The shining de Stanley Kubrick.

Cuando regresó a Estados Unidos, su vida se volvió más caótica (y muy de película). Empezó a saltarse clases para manejar hasta Los Ángeles y audicionar en castings para comerciales y proyectos que nunca se concretaban. Dos días después de cumplir 18 años, la escuela le avisó que no se graduaría con su generación. Según contó, Connor decidió salirse sin pensarlo demasiado y apostar todo por su sueño de convertirse en actor.

Personaje inolvidable

Empezó a trabajar como mesero y, antes de Heated rivalry, llegó a cubrir jornadas de 40 horas a la semana mientras audicionaba sin parar. “No estaba avanzando nada”, ha contado sobre esa etapa. “Me di cuenta de que, por las probabilidades, esta carrera probablemente no iba a ningún lado y aún así elegí el cine”.

Antes del boom, apareció en Tiny beautiful things y, de donde seguro lo reconoces, es de su momento clave en Joker: folie à deux, siendo el loco que asesina a Arthur Fleck al final. De hecho, contó que en el set Todd Phillips le soltó un spoiler enorme: “Al final de la película apuñalas a Joaquin Phoenix”. Y Connor tuvo que guardar ese secreto durante dos años enteros.

En Heated rivalry, interpreta a Ilya Rozanov: arrogante, provocador, ruso, estrella del Boston Raiders y experto en trash talk. Pero detrás del ego hay presión familiar, drama emocional y una vulnerabilidad que Connor logra mostrar a la perfección. Tenía 25 años cuando se estrenó la serie y este papel es oficialmente su gran breakout. Y nosotros no nos quejamos.