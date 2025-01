Cuando se dio a conocer la muerte del actor Ignacio López Tarso, Elsa Aguirre estaba muy mal de salud: una neumonía la tuvo al borde la muerte, sin embargo, la actriz de 94 años prefirió guardar silencio y ni siquiera dio declaraciones públicas sobre la partida de su colega, con quien trabajó en 1957 y a quien quiso de una manera especial más allá de la amistad.

Así lo confesó la famosa, una de las divas de la Época de Oro del cine mexicano, en entrevista con Ventaneando, donde habló del sentimiento que surgió con López Tarso cuando protagonizaron la película Vainilla, bronce y morir.

Ambos actores estaban enfermos, pero de Elsa no se supo nada hasta ahora que ella lo revela, quiso guardar silencio, en parte, porque sabía que si destapaba cómo se encontraba, muchos dirían que ella moriría también, así como lo hizo su amigo y compañero López Tarso. “Cuando se anunció su deceso estaba muy grave de neumonía, entonces no voy a hablar de estas circunstancias porque van a decir ‘ya la que sigue es ella’, dije, mejor no digo nada, porque así es el pensamiento a veces, ‘porque ya se va a morir’ pues me muero, yo dije ‘mejor no digo nada’”, recordó.

Aunque entre Elsa Aguirre e Ignacio López Tarso nunca hubo un romance, sí surgieron sentimientos especiales que la actriz recuerda y atesora con cariño. “Desde que hice la película con él fue algo que quedó en nosotros, no sabría decirle qué”, reflexionó.

Dijo que mientras filmaron la película hubo una buena relación que fue especial. “Sin vernos, todo el proceso de trabajo él hablaba muy bonito de mí y yo siempre lo recordaba con mucho cariño, algo quedó que no fue, sí hubo algo de amor, algo, pero no fue”, se sinceró.

Elsa pudo despedirse de López Tarso por teléfono, y en esa llamada le dijo lo que nunca antes le había dicho en persona. “Busqué su teléfono como pude y lo logré. Él me contestó desde la cama de un hospital y le dije ‘lo único que te quiero decir es que te quiero mucho Ignacio’, lo que no le pude decir en persona, y él me dijo ‘yo también, Elsa, te quiero mucho’”, recordó la protagonista de Cuidado con el amor.