El AGA recibe su primera protesta

Un grupo de 20 artistas encabezados por el pintor Taka Fernández se reunió en la escultura Puerta 1808, enfrente de lo que será la nueva sede del Archivo General Agrario (AGA), en Avenida Juárez, para denunciar apropiación y despojo cultural por parte de las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU).

Pancartas con las frases: “La obra de arte es de quien la trabaja” y “Rechazo al caciquismo cultural” se observaron en el cruce de Avenida Juárez con Paseo de la Reforma y, en el fondo, el edificio en construcción que albergará al AGA, con trabajadores laborando a marchas forzadas para culminar esta obra, una de las más emblemáticas del sexenio que está por concluir.

Taka Fernández y su representante legal, Luis Javier Mondragón, exigieron a las autoridades de la SEDATU la regularización del mural Marcha campesina, obra de la autoría de Fernández, pero que fue registrada por alguien más del comité curatorial, por lo que califican la situación como una acción de “despojo y apropiación cultural”.

El caso, expuesto en la edición impresa de este viernes de Tomó un nuevo giro, ya que, de acuerdo con Mondragón, el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor) ya dio un seguimiento al caso. Sin embargo, reveló, un “asesor probono” se acercó para conocer el caso, lo que les pareció “extraño” a él y a Fernández. “Nos hicieron llegar una carta de un supuesto asesor probono. Creemos que es un exfuncionario de la secretaría de Cultura. No sabemos cuál es su papel, una licitación como la del AGA no aceptaría asesores probono, nos siguen indicando una posible colusión entre las autoridades”, expresó.

El abogado indicó que la SEDATU no ha presentado una solución directa y formal. “SEDATU no ha presentado una solución real. Pedimos el respeto de los derechos morales, como autor, de Taka Fernández, y que se detenga la violación a sus derechos humanos y culturales. Esta violación no es a un artista, está afectando a todo el gremio”.

Minutos después de iniciada la manifestación, un representante de la empresa encargada de las obras del AGA, CAV Diseño e Ingeniería SA de CV (que también tiene la licitación para el equipamiento y museografía), se acercó a los quejosos y platicó con ellos unos minutos. Mondragón explicó después que el representante intentó gestionar la entrega del mural de Fernández que ya se encuentra casi terminado. “Quieren que entreguemos el mural, dicen que no saben el trasfondo, o se hacen pendejos, están presionando para lucirse en la visita presidencial”.

Agregó que, de manera extraoficial, se enteraron de que habrá una visita por parte de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en días próximos. “No creemos que (Sheinbaum) tenga injerencia. Estamos concentrados en el comité curatorial que registró indebidamente la obra, SEDATU, quien dio la licitación y la empresa CAV, ellos son los involucrados”.