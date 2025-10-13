El agente secreto inaugura el FIC

Mientras algunos no ven cine mexicano porque no les gusta, una de las cintas ganadoras del Festival Internacional de Cine de Cannes inauguró el certamen de Morelia.

El agente secreto, dirigida por el brasileño Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, incorporó música de filmes como El espejo de la bruja, protagonizada por Rosita Arenas.

La película, que llegará comercialmente a México en fecha por definir, se ubica en 1977, siguiendo a un hombre que regresa a Recife tras años de exilio con la esperanza de reconstruir su vida y reencontrarse con su hijo, pero descubre una ciudad dominada por los efectos de la dictadura militar brasileña.

“El año pasado le mandé a Daniela (Michel, directora del festival) un correo donde la preguntaba quién tenía los derechos de La Llorona y otras películas que salieron en DVD. Estaba yo en el montaje de la película y de ahí tomé fragmentos musicales, como de ‘El espejo de la bruja’, y sale muy bien en una escena que incluye a una pierna”, reveló Kleber.

El cineasta ofreció una conferencia para hablar del filme, que obtuvo los premios a dirección y actor en Cannes, además del Fipresci, otorgado por la prensa extranjera acreditada. Durante la charla, el sudamericano aseguró que su idea no era analizar la dictadura carioca en sí, sino reconstruir una atmósfera y época.

“En 1977 yo tenía nueve años y luego mi madre era historiadora. La dictadura fue más bien un trasfondo, pero me da mucho gusto cómo esto tiene presencia orgánica un punto social y dramático”, expresó.

El también director de Aquarius recibió la Medalla de la Filmoteca de la UNAM, hecha con la plata extraída durante el proceso de revelado desarrollado dentro de los laboratorios de la propia Filmoteca.