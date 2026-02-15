El amor en la era de las redes

Para ir a tono con la fecha y las celebraciones en torno al Día de San Valentín, Love me love me es una opción para ver en pareja. Con el clásico sabor de los romances italianos, la película explora el amor y la complejidad de las emociones en la era digital.

El duelo y la presión por mantener una imagen en las redes por encima de la autenticidad, la lealtad y la vulnerabilidad forman parte de la vida de June, interpretada por Mia Jenkins, una joven que busca reconfigurar su vida luego de la muerte de su hermano. Por ello, pone tierra de por medio y se establece en Milán.

Es ahí en donde ingresa a una famosa escuela para terminar su preparatoria y conoce a Will y a James, pertenecientes a dos atractivas compañías, amigos entre sí y opuestos en personalidad.

Nudo de la historia

Lo que parecía sería el recomienzo de esta chica se vuelve más que eso, pues pronto se ve envuelta en un triángulo amoroso. Por un lado, atraída por el chico modelo, Will, el estudiante dedicado y responsable, y por el otro, por James, el chico problema que además organiza peleas clandestinas.

Más rápido de lo que ella pensaba, June vive su duelo al mismo tiempo que debe hacerse cargo de ella misma, de sus deberes y de sus sentimientos hacia ambos chicos.

Love me love me se estrena hoy en Prime Video y es parte del fenómeno Wattpad; es decir que nace de la pluma e ingenio de Stefania S., autora que, como muchos otros jóvenes, sube sus textos (libros) a la plataforma digital del mismo nombre, en donde reciben comentarios de los lectores en tiempo real. En el elenco están Mia Jenkins, Luca Melucci y Pepe Barroso Silva.