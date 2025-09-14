El amor en La nobleza de las flores

En un barrio de un pueblo se ubican dos escuelas. En la primera, Chidori, acuden a clase los chicos problema, los de bajas calificaciones. En la segunda, Kikyo, pasa lo contrario, ahí se preparan las hijas de las familias más prominentes. Este es el punto de partida de La nobleza de las flores, manga japonés que fue escrito e ilustrado por Saka Mikami, de quien no se conoce más allá del nombre, pero que es prolífico autor de historias de este género, casi todas conocidas y exitosas.

En la serie del mismo nombre se plantea la rivalidad entre ambas escuelas, que son separadas solo por una pared y también se aborda la diferencia de clases sociales. Así, de Chidori, Rintar Tsumugi es un chico alto, que parece amenazante y que podría ser un buen representante de la escuela a la que pertenece, pero que en realidad es servicial, ayuda en la pastelería de su familia, aunque no le gusta atender a los clientes, pues su personalidad es tímida.

De Kaoruko Waguri, de Kikyo, todo mundo se da cuenta que es diferente a sus compañeras de clase, ella es sensible y alegre, y la arrogancia que caracteriza a sus amigas no está en ella. Los dos jóvenes se conocen en la pastelería de la familia de Rintar, cada día la relación entre ambos se hace más fuerte; a los dos les gusta verse, pero las cosas cambian cuando él se entera que Kaoruco es alumna de Kikyo.

Los dos buscarán estar juntos a pesar de las diferencias que hay entre los mundos a los que pertenecen y de las que parece que a veces Kaoruko no se da cuenta lo grandes que son, pues conoce a los amigos de Rintar y habla con sus amigas acerca de que Chidori y sus alumnos no son como la mayoría cree. Esta historia de 18 episodios se estrenó en 2021.