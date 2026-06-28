El amor en la primera década de los 2000

La llegada de los 2000 también llegó con mucho amor. La clave aquí fue la música; todos querían bailar “Entra en mi vida”, de Sin Bandera, por ahí del 2001; “Antes”, de Obie Bermúdez, en 2003; “Better together”, de Jack Johnson, en 2005, y “Lucky”, de Jason Mraz y Colbie Caillat, en 2008, entre otros elementos que dictaban el estilo y el rumbo de diseño que tomarían estos eventos nupciales.

Grandes momentos

Las fotografías son prueba de la evolución de la moda en los vestidos de novia y el maquillaje, que pasó de ser un concepto cargado y se cambió a algo más natural y fresco, junto con un peinado más limpio.

Por esos años se empezaba a ver una planificación más estricta para las recepciones, al mismo tiempo que aparecen las primeras Expo Bodas, donde los novios podían encontrar proveedores, pasarelas de moda en las que diseñadores mostraban lo más nuevo e incluso ideas creativas que llegaron para quedarse, pues podemos ver en la actualidad tradiciones que se conservan como las bodas destino y las ceremonias más íntimas.

Para estos eventos los reporteros del momento eran Paulette, Winnie, El Duque de Santo Ton, Carolina Velázquez, Teo Victoria y Claudia Zepeda. Definitivamente, una gran época para estar cerca de esas fiestas, pues la cobertura de esta casa editorial se había convertido en referencia. Para finales de la década de los 2000 ya veíamos más imágenes en las páginas y un cambio en el diseño. La digitalización de las fotos llegó y se pudo prescindir de los rollos, lo cual fue muy positivo.