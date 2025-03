Cuatro décadas de trayectoria respaldan a Rocío Banquells quien sigue encontrando maneras de amoldarse y de permanecer en un mundo musical que avanza a un ritmo vertiginoso, muy distinto al que conoció en los inicios de su carrera.

La cantante y actriz considera que “hoy todo es más rápido, he tenido que adaptarme. Hay cosas muy buenas, hoy es más fácil que la gente reciba tu producto, lo sacas y a los tres segundos ya lo están oyendo”. Recuerda que hace algunos años un sencillo duraba hasta un año en el gusto del público y en la radio. “Hoy si no gustas, pasas al siguiente. Me he adaptado a esta época sin olvidar lo maravilloso que era cuando ibas a la tienda de discos, firmabas autógrafos y tenías ese contacto directo con el público”, señala.

De la misma manera las redes sociales han transformado la relación entre los artistas y sus seguidores, pero ella piensa que como todos los cambios que han ocurrido en la industria, hay cosas que pueden aprovecharse y otras que es mejor no verlas. “Es un arma de dos filos. En redes la gente te puede adorar, pero también se siente con el derecho de ofenderte. Gracias a Dios todo lo que veo es positivo, es bueno mantenerse cerca de tus seguidores”, afirma.

Al ver que el reguetón y otros géneros urbanos han aumentado en audiencia mientras baladistas como ella no lo consiguen de igual manera, expresa que hay calidad entre los exponentes de la canción romántica mexicana al mismo tiempo que los clásicos como José José o Juan Gabriel se siguen escuchando. “Mientras el ser humano siga sintiendo amor, las canciones clásicas de esa época dorada de los 80 van a seguir vivas. La calidad nunca puede ser ignorada, se abre su propio camino, aunque haya otras ofertas, la música cambia, el amor nunca se va, aunque se vayan los amados”, reflexiona.

Banquells reconoce que así como ha evolucionado en su manera de entender la industria musical, también lo ha hecho en el aspecto personal, pues hoy lo más valioso es su paz. “Trato de no enojarme, porque es una pérdida de tiempo. Agradezco que puedo seguir haciendo lo que amo, y es gracias a la gente que sigue buscando lo que ofrecemos”, concluye.