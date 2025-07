El amor sigue entre Gaytán y Capetillo

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo hablaron de los rumores que ha habido en torno a su relación y un posible divorcio que tanto se ha mencionado en redes sociales.

La pareja fue la invitada de honor en la celebración de los 15 años de la obra de teatro Toc Toc, momento que aprovecharon para conversar a cerca de su situación actual.

Ellos comenzaron por recordar que llevan 31 años de feliz matrimonio y 33 de ser pareja, aunque no niegan que ha sido complicado llegar a estas cifras. “31 y con mucho esfuerzo y mucho compromiso, porque no es fácil, ya tenemos juntos 33 años, bendito dios”, Biby Gaytán.

Asimismo los exmiembros de Timbiriche aseguran que pese a las complicaciones de cualquier “matrimonio normal”, siguen con la convicción de solucionarlos y seguir siendo una familia. “Somos un matrimonio más con nuestros propios problemas, nuestros propios retos. Pero seguimos con el compromiso, y ahí la llevamos y bendito sea dios”, señaló

Proyecto

La posibilidad de un reality show enfocado en la vida diaria de Eduardo Capetillo, Biby Gaytán y su familia es una que se ha barajado durante mucho tiempo y parece que está próxima a materializarse.

El actor comentó que el proyecto todavía tiene esperanzas de realizarse pronto, solo está esperando a llegar a un acuerdo sobre la historia que se va a contar frente a las cámaras. “En esta comunión de amistad de buena onda De sensibilidad de que entienda la plataforma que está interesada que Que hay que contar una historia padre, y bonita, y no amarilla”, declaró Capetillo.

Celebra la revolución femenina

Biby y Eduardo fueron cuestionados sobre los retos que implica tener una familia tan expuesta al ojo público, sobre lo que comentaron que no prestan mucha atención y descartan emprender acciones legales, pues, sería desgastante demandar a todos lo que hablan de ellos.

Además, la actriz y cantante aprovechó para mencionar que celebra el camino que han tomado las mujeres de “esta generación”, en términos profesionales, ya que se centran en cumplir sus sueños y no en cumplir con tener una familia. “Veo a mis hijas y a su su edad, yo ya tenía hijos, estaba casada, hoy la mujer tiene otras aspiraciones y está padrísimo, yo admiro mucho a las jóvenes a mis hijas y me encanta que tengan más allá de una familia, cada quien tiene su proceso y su tiempo, pero me ellas mismas luchan por sus sueños”, afirma Gaytán.

Finalmente, descartaron su participación en la reunión de Timbiriche, ya que hasta el momento nadie los ha contactado y no han “recibido la invitación”.