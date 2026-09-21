El Apple Watch recibe una actualización de Siri AI

Apple presentó el Apple Watch Series 12 y el Ultra 4 durante su evento de hardware de septiembre. Los nuevos modelos conservan los diseños característicos de sus predecesores, pero incorporan un chip más rápido, nuevas funciones de salud y fitness, y la actualización de software watchOS 27 anunciada en la WWDC el pasado mes de junio.Tanto el Series 12 como el Ultra 4 cuentan con un conjunto ampliado de funciones de seguimiento de salud y bienestar. Incluyen un sensor actualizado con nuevos LED que permite registrar la frecuencia cardíaca cada 5 segundos, lo que proporciona un flujo continuo de datos relativos a salud cardiovascular a lo largo del día.

El nuevo hardware llega de la mano de watchOS 27, que también estará disponible para quienes ya tengan un Apple Watch compatible cuando la Serie 12 salga a la venta. El nuevo sistema operativo actualiza el polémico rediseño de Liquid Glass del reloj inteligente y añade una versión más potente de Siri AI impulsada por Apple Intelligence.

Siri AI

Ahora Siri puede realizar acciones en las aplicaciones compatibles del reloj, consultar información en línea y utilizar el contexto personal para ofrecer respuestas más relevantes.

El watchOS 27 también introduce una cuadrícula de aplicaciones dinámica que muestra cinco aplicaciones sugeridas por Siri AI, la app de Siri y un acceso directo a la cuadrícula completa de aplicaciones. Un nuevo gesto de toque con una sola mano te permite seleccionar widgets en Smart Stack, y un doble toque te permite desplazarte por ellos. Un movimiento rápido de muñeca puede llevarte de vuelta a la esfera del reloj, silenciar temporizadores y descartar notificaciones.

Batería

La duración de la batería del Series 12 se mantiene igual, pero la del Ultra 4 se ha ampliado hasta 50 horas. Una nueva función de extensión de batería proactiva notificará a los usuarios que las herramientas que no utilizan se desactivarán para preservar la duración de la batería, como los gestos, los recordatorios para iniciar el entrenamiento y la función de levantar para hablar. Los usuarios pueden volver a activar estas funciones en la configuración.

Salud y bienestar

Workout Buddy ahora incorpora más métricas de bienestar y puede funcionar sin necesidad de tener un iPhone cerca; además, ya está disponible en español. Junto con el modo “Entrenamiento de Fuerza Funcional”, los usuarios ahora pueden registrar series, repeticiones, pesos y equipos. El seguimiento del ciclo también incluye soporte para la perimenopausia y la menopausia, con notificaciones sobre las irregularidades del ciclo menstrual.

Con el lanzamiento de watchOS 27, Apple elimina Walkie-Talkie, su herramienta de comunicación de voz en tiempo real que permitía a los usuarios del Apple Watch comunicarse directamente entre sí.