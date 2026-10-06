El Ariel abre camino a otras miradas

Cuando David Pablos llegó con todo el equipo de En el camino a la alfombra roja del premio Ariel, justo comenzó a lloviznar. Llegó feliz, sabiendo que lo demás no estaba en sus manos y porque, contrario a lo ocurrido en cines, la cinta había sido estrenada sin censura en la plataforma de HBO Max.

“Es emocionante ver lo que la película ha generado”, dijo en respuesta a haber estado en primer lugar en la plataforma, obtenido más de 50 mil asistentes en salas, donde soportó el vendaval del Mundial de Futbol.

Casi tres horas después, salió sonriente de los Estudios Churubusco donde se realizó la ceremonia porque la historia sobre una relación gay en el mundo de traileros se alzó con galardones más importantes de la noche: Película, Dirección (compartido con Pablo Pérez Lombardini, de La reserva), Actor (Osvaldo Sánchez), Fotografía (Ximena Amann), Coactuación masculina (Mariano López Sosa) y Revelación actoral (Víctor Prieto).

Agradecimiento

Víctor, un actor natural quien no quería hacer el casting inicial, agradeció a su esposo, que lo ha acompañado todo el tiempo. Y David hizo lo propio a su pareja, Juan Carlos, extendiendo las gracias a los productores, entre ellos Inna Payán y Diego Luna, que creyeron en una historia que él mismo pensó nadie querría ver.

En el reparto de premios, Autos, mota y rocanrol siguió con cinco estatuillas; La reserva, con tres, y O último azul, con dos.

La noche de la 68 entrega del Ariel pasará a la historia como la edición con más empates hasta el momento: tres, pues además de pasar en la categoría de Dirección, ocurrió en las de Efectos visuales (Autos, mota y rocanrol y Un cuento de pescadores) y Cortometraje de Animación (Desdoblándome y Teatro secreto).

Y también como el momento en que dos merecedores del Ariel de Oro, el máximo premio a la trayectoria por parte de la Academia, dieron risa y ternura.

Demetrio Bilbatúa, documentalista con más de siete décadas de carrera y mil producciones, aprovechó el momento político para bromear. “Soy mexicano naturalizado (nació en España), así que no puedo ser presidente”.

Rosita Arenas, a sus 93 años, demostró que la gente la sigue queriendo al ser recibida de pie por parte de los asistentes. “Gracias por este reconocimiento, en este momento que ya voy de salida. Ha sido precioso, no sé si es merecido, pero es un momento importante para mi vida”, dijo la actriz de ¿Qué te ha dado esa mujer? y La momia azteca.

Para cumplir los tiempos televisivos, a cada ganador se le dio poco más de 30 segundos y muchos no lograron cumplirlos, lo que ocasionaba a ellos se les cortara el audio para su salida.

Daniel Hidalgo, presidente de la AMACC, sorprendió al mencionar en su discurso oficial el caso legal entre Gloria Trevi y la editorial Penguin Random House.

El pleito ahora ha escalado a que la editorial debe quitar el nombre de la cantante de un libro que aborda el caso del clan Trevi-Andrade. “La libertad exige responsabilidad, rigor y ética, pero la responsabilidad no puede ser censura”, expuso.

En el tenor político, Diana Sedano, ganadora en la categoría de Mejor actriz por “Juana”, donde interpreta a una periodista perseguida, mandó a leer un mensaje, pues no pudo asistir al tener función de teatro.

“Año tras año, México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para el periodismo; la censura aparece de muchas formas y el arte nos sirve para no dar las cosas por hecho, a no quedarse callados”, escribió.