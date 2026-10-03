El arte como un proceso abierto

Bajo la coordinación de la maestra Ninfa Torres Lagunes se mantiene exhibida la muestra Precaución. Pintura fresca en las instalaciones de la Galería Universitaria Ramiro Jiménez Pozo.

Ante ello, la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), invitó al público en general a conocer las piezas que conforman esta exposición, las cuales fueron elaboradas por estudiantes que cursan los talleres de producción en pintura de la licenciatura en Artes Visuales.

En ese sentido manifiestan que esta exposición colectiva reúne el trabajo de jóvenes artistas de la licenciatura en Artes Visuales y propone al público un acercamiento a la pintura, desde la experimentación, la búsqueda y el descubrimiento.

“Más que presentar obras como resultados definitivos, la muestra plantea el ‘estado mordiente’ de la pintura como una metáfora del proceso creativo: aquello que todavía está en transformación, abierto a recibir nuevas capas, interpretaciones y posibilidades”, compartieron en un comunicado.

Añaden que las piezas exploran diversas inquietudes y lenguajes. Entre ellas aparecen recuerdos de infancia, vínculos familiares y afectivos, aproximaciones al cuerpo y la identidad, así como paisajes y escenas inspiradas en experiencias cercanas. También se experimenta con el color, la forma y la materia, ampliando las posibilidades de entender qué puede ser y hacia dónde puede llevar la pintura.

En ese sentido afirman que Precaución: Pintura Fresca propone un recorrido por distintas maneras de crear y observar. “Es una oportunidad para conocer el trabajo de estudiantes que se encuentran construyendo su propia voz artística y, al mismo tiempo, para descubrir cómo una obra puede permanecer abierta a nuevas preguntas”.

La invitación está hecha: acercarse a la exposición, recorrer sus piezas y dejarse sorprender por aquello que todavía está en proceso de transformarse.

La muestra se encuentra abierta al público hasta el 21 de octubre en la Galería Ramiro Jiménez Pozo, ubicada en el edificio de rectoría, frente al Parque Bicentenario, en Tuxtla Gutiérrez. La entrada es libre y las piezas están a la venta.