Después de vender más de 3 millones de ejemplares de sus novelas, Elísabet Benavent vuelve con El arte de engañar al karma, una novela donde despliega su virtuosismo narrativo, la magia para crear historias, con un estilo lleno de risas y lágrimas, en una novela sorprendente, llena de belleza y arte en la que las mujeres dejan de ser musas para ser creadoras. Y volar alto. Por encima de cualquier expectativa.

¿De qué trata?

La autora construye una trama en la que los personajes enfrentan momentos de incertidumbre, dudas y cambios inesperados que los llevan a descubrir nuevas formas de entender la vida. A lo largo de la novela, el lector acompaña a los protagonistas en un viaje lleno de emociones, donde las coincidencias, las decisiones y las experiencias personales demuestran que, en muchas ocasiones, el verdadero cambio comienza cuando una persona se atreve a salir de su zona de confort.

La historia gira en torno a una joven actriz que ha dedicado gran parte de su vida a perseguir su sueño de triunfar en el mundo de la actuación. Sin embargo, después de numerosos intentos y constantes rechazos, comienza a perder la confianza en sí misma y a preguntarse si realmente está destinada a alcanzar aquello que siempre ha deseado.

Mientras intenta encontrar respuestas y recuperar la motivación, su camino se cruza con el de un reconocido artista plástico que también atraviesa una etapa complicada debido a un bloqueo creativo que le impide continuar con su trabajo. Aunque ambos provienen de mundos diferentes, sus vidas terminan conectándose gracias a una serie de acontecimientos inesperados relacionados con el arte, los secretos familiares y las oportunidades que aparecen cuando menos se esperan.

Uno de los aspectos más interesantes de esta novela es la manera en que desarrolla a sus personajes. Cada uno posee una personalidad definida, fortalezas, inseguridades y conflictos internos que los hacen sentir reales y cercanos. La autora transmite la idea de que la felicidad depende, en gran parte, de la capacidad para aceptar los cambios, valorar las personas que nos rodean y reconocer el propio valor.

Además del romance, que ocupa un lugar importante en la trama, el libro aborda temas como la perseverancia, la autoestima, la familia, la amistad, el miedo al fracaso y la importancia de seguir luchando por los sueños incluso cuando las circunstancias parecen estar en contra. También destaca el papel del arte como una forma de expresar emociones, sanar heridas y conectar con otras personas.

La pintura, la actuación y la creatividad se presentan como herramientas que permiten a los personajes conocerse mejor y descubrir nuevas oportunidades para transformar sus vidas. El estilo narrativo es uno de los mayores atractivos de la novela. La autora logra combinar momentos divertidos con escenas profundas y emotivas, creando un equilibrio que hace que la lectura resulte entretenida de principio a fin.

Otro elemento que hace especial a esta obra es la reflexión que plantea sobre el concepto del karma. A lo largo del libro, los personajes se preguntan si todo lo que ocurre en la vida es consecuencia del destino o de las decisiones que cada persona toma. La novela invita al lector a pensar que, aunque existen situaciones que escapan de nuestro control, siempre es posible cambiar la manera en que reaccionamos ante ellas.

El mensaje principal sugiere que las oportunidades pueden aparecer en los momentos más inesperados y que muchas veces el verdadero crecimiento surge después de superar dificultades y aceptar los cambios. El arte de engañar al karma logra entretener y, al mismo tiempo, transmitir enseñanzas valiosas sobre la vida.

Es una historia sobre el poder de las decisiones, la búsqueda de la felicidad, la importancia de creer en el propio talento y la capacidad que tienen las personas para reinventarse cuando la vida cambia de rumbo. Gracias a su narrativa ágil, sus personajes memorables y los mensajes de esperanza que transmite, este libro se convierte en una excelente recomendación para cualquier lector que desee disfrutar de una historia emotiva, inspiradora y llena de aprendizajes sobre el amor, el destino y la confianza en uno mismo.