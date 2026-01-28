El arte menos conocido de Carrington

El arte de Leonora Carrington no es ajeno para el mercado; sus obras surrealistas suelen ser estelares en subastas internacionales. Para la Semana del Arte, la galería OMR quiere abordar una época de su obra no tan distribuida y conocida.

“Más tarde en su carrera, desde los sesenta, alrededor de la época en la que ella pinta el mural de antropología, su carrera e interés personal ya está más involucrada con la alquimia, la magia y el simbolismo, un mundo interior que le permite a ella explorar y desarrollar su estilo. Es en este periodo en el que ella se vuelve una artista más individual y menos apegada al surrealismo”, afirma Mateo Riestra, socio de la galería sobre el tipo de pinturas que el público podrá ver en la exposición “Leonora Carrington: Ethiops”.

Esta es la primera vez que OMR exhibe el arte de Leonora Carrington. La muestra cuenta con una selección de entre siete y 10 pinturas, aún por definir, fue curada por Daniel Garza Usubiaga, actual director del Museo del Palacio de Bellas Artes, y estará acompañada de un texto de la especialista Susan Abeth.

El objetivo de esta muestra, indica Riestra, es ver el arte de Carrington con ojos frescos y como una artista separada del movimiento surrealista.

Detalles de la exhibición

El título de la muestra lo da una de las pinturas que estarán en exhibición: “Estamos muy emocionados de tener la pintura, que es una muy linda, muy especial y como te digo, muy representativa de esta época, bastante única, se ha visto muy poco, no es una pintura ni muy publicada ni muy exhibida”.

Aunque la galería ha procurado revelar poca información de la exposición porque desea que sea una sorpresa para el público, Riestra indica que las otras piezas (dibujos tanto en tinta como en lápiz, máscaras tridimensionales y pastel sobre tela) comparten la característica de que han sido poco exhibidas. Por ejemplo, hay un grupo de dibujos que son estudios que hizo Carrington para el Mural de Antropología, que, confirma Riestra, es muy raro encontrarlos en grupo. “Uno de ellos es uno de los pocos dibujos que es un estudio del mural completo”, agrega.

Sobre la procedencia de estas obras poco vistas, Riestra explica: “La ventaja de estar haciendo esta exhibición en México es que mucha de la obra de este periodo tan importante de Leonora lo hizo en México, por lo tanto hay muchas colecciones privadas y hay muchos coleccionistas que tienen esta obra en sus casas y que han sido poco prestadas, poco publicadas y poco vistas, justo porque ese es el periodo de tiempo en el que fue el coleccionista mexicano el que tuvo acceso a ellas y no el coleccionista internacional, cuyas piezas de surrealismo han sido mucho más especuladas”.

“Leonora Carrington: Ethiops” se inaugura el próximo 3 de febrero, en Córdoba 100, Roma Norte, Ciudad de México.